SEC dos EUA planeja sanções contra Elon Musk na investigação do Twitter

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou na sexta-feira sua intenção de buscar sanções contra Elon Musk após ele não ter comparecido a um depoimento ordenado pelo tribunal relacionado à sua investigação sobre a aquisição do Twitter por 44 bilhões de dólares. Este desenvolvimento foi detalhado em um documento apresentado ao tribunal federal de São Francisco.

Na sua petição, a SEC visa garantir uma ordem obrigando Musk a explicar por que ele não deve ser considerado em desacato civil por ter notificado a agência apenas três horas antes de seu depoimento agendado para o dia 10 de setembro de que ele não compareceria.

Compromissos Anteriores de Musk

No dia do depoimento ausente, Musk estava em Cabo Canaveral, Flórida, supervisionando o lançamento da missão Polaris Dawn da SpaceX. No entanto, a SEC argumenta que Musk, atuando como diretor técnico da SpaceX, provavelmente estava ciente deste lançamento planejado com antecedência, visto que as discussões sobre ele ocorreram dois dias antes. A SEC afirma que as ações de Musk constituem uma violação de uma ordem judicial emitida em 31 de maio que exigia seu depoimento.

“A desculpa de Musk soa como um jogo”, disse o advogado da SEC, Robin Andrews. “O tribunal deve deixar claro que as táticas de adiamento de Musk devem cessar”.

Resposta da Equipe Jurídica de Musk

Em resposta às alegações da SEC, Alex Spiro, um dos advogados de Musk, descreveu as sanções propostas como “drásticas” e desnecessárias. Spiro argumentou que a ausência de Musk era necessária para a segurança dos astronautas envolvidos no lançamento da SpaceX e observou que o depoimento de Musk foi remarcado para 3 de outubro.

Spiro insistiu que a ausência de Musk foi devido a uma “emergência” fora de seu controle, afirmando que “não há razão para acreditar que tal emergência voltará a ocorrer.”

Investigação em Curso da SEC

A investigação da SEC centra-se em saber se Musk violou as leis de valores mobiliários quando começou a acumular ações do Twitter no início de 2022. Críticos, incluindo acionistas do Twitter, o acusaram de atrasar a divulgação de suas compras de ações além do prazo de 10 dias exigido para investidores que atingem uma participação de 5% em empresas públicas. Musk acabou revelando uma participação de 9,2% no Twitter e posteriormente ofereceu-se para adquirir toda a empresa.

Em julho, Musk reconheceu um mal-entendido dos requisitos de divulgação da SEC, afirmando que “todos os sinais” indicavam que seu atraso foi um “erro”.

Tensões Históricas com a SEC

Esta não é a primeira vez que Musk se encontra em desacordo com a SEC. Em outubro passado, a agência entrou com uma ação judicial depois que Musk não compareceu a uma entrevista agendada em seu escritório em São Francisco. Musk descreveu as ações da SEC como assédio por meio de intimações, decorrente de uma disputa de longa data que inclui um processo de 2018 sobre suas postagens no Twitter sobre tornar a Tesla uma empresa privada. Musk resolveu esse caso pagando uma multa de 20 milhões de dólares e concordando em ter seus tuítes revisados pelos advogados da Tesla antes de postar.