Spotify anuncia atualização importante para utilizadores de iPhone na App Store da Apple: detalhes completos

A Spotify está prestes a lançar uma atualização significativa para a sua aplicação para utilizadores de iPhone na União Europeia na quarta-feira, abordando um problema de longa data ao incluir preços para os seus vários planos e serviços. Este movimento surge após uma rejeição anterior pela Apple, que se opôs à tentativa da Spotify de fornecer esta informação devido a novos termos introduzidos para aplicações de streaming de música.

A disputa girava em torno do Music Streaming Services Entitlement da Apple, um conjunto de termos que regulamentam a forma como as aplicações de streaming dentro do Espaço Económico Europeu (EEE) informam os utilizadores sobre opções alternativas de compra. A relutância inicial da Spotify em aceitar esses termos levou à rejeição da atualização pela Apple.

Agora, a Spotify concordou em cumprir os termos da Apple, mas não incluirá um link externo para compras diretas na sua aplicação iOS. Esta decisão visa evitar a comissão que a Apple cobraria em tais transações.

Numa declaração, a Spotify descreveu a atualização como um avanço, mas criticou-a como “apenas um pequeno passo” no esforço mais amplo para satisfazer as expectativas dos consumidores. A empresa enfatizou que os utilizadores de iPhone devem ter acesso às experiências de produto diretas que esperam nas suas aplicações.

No início deste ano, a Apple ajustou as suas políticas para permitir que as aplicações de streaming de música na UE se comunicassem melhor com os utilizadores, após uma pesada multa de Bruxelas. Em abril, a Comissão Europeia impôs uma multa de 1,84 bilhões de euros (2 bilhões de dólares) à Apple por alegadamente sufocar a concorrência.