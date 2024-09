X expande-se para ecrãs de TV com nova aplicação: o que precisa de saber

X, o Twitter rebatizado, está fazendo sua estreia nas telas de televisão, trazendo sua plataforma de mídia social para sua sala de estar através de um novo aplicativo de TV. A versão beta do aplicativo X TV já está disponível para algumas smart TVs selecionadas.

Lançamento do Aplicativo X TV em Dispositivos Selecionados

Em um movimento significativo para ampliar seu alcance, X anunciou o lançamento da versão beta de seu aplicativo de TV. Este novo aplicativo foi projetado para integrar os recursos de mídia social do X com a visualização de TV, e atualmente está disponível para usuários de Android TV. Especificamente, o aplicativo está acessível em dispositivos LG, Amazon Fire TV e Google TV. No entanto, o lançamento está sendo realizado de forma escalonada, com LG recebendo o aplicativo em 29 de agosto e Amazon mostrando a disponibilidade do aplicativo desde o final de julho.

Elon Musk confirmou o lançamento através do X, marcando uma mudança significativa na forma como os usuários podem interagir com a plataforma. Embora as datas exatas de lançamento para outros dispositivos ainda não estejam confirmadas, espera-se que o aplicativo esteja disponível em outras plataformas ao longo do tempo.

Recursos do Aplicativo X TV

O aplicativo X TV é mais do que apenas uma plataforma de mídia social; visa oferecer um serviço de streaming abrangente. De acordo com sua descrição no Google Play, o aplicativo é posicionado como um serviço de streaming OTT, oferecendo uma variedade de opções de visualização para assinantes de Internet X-Stream Services. Aqui está o que os usuários podem esperar:

Replay TV: Este recurso permite que os usuários recuperem programas perdidos, uma vez que os serviços X-Stream armazenam até 72 horas de programação na nuvem. Os usuários podem acessar seus programas favoritos a qualquer momento. Startover TV: Com o Startover TV, os usuários podem começar a assistir a filmes ou programas desde o início, mesmo que se juntem no meio. DVR em Nuvem Gratuito: O aplicativo oferece armazenamento gratuito para até 100 horas de gravações DVR, com opções de armazenamento adicional, se necessário. Como Acessar e Usar o Aplicativo X TV

Para usar o aplicativo X TV, os usuários devem ter uma conta X. O aplicativo está disponível atualmente apenas para smart TVs Android, e os usuários podem encontrá-lo e instalá-lo pesquisando “X TV” em seus dispositivos. Detalhes sobre planos de assinatura e preços ainda não foram divulgados e devem ser revelados mais perto do lançamento oficial.

Impacto no Mercado de Streaming

A introdução do aplicativo X TV representa uma nova via para o consumo de conteúdo, podendo alterar o cenário dos serviços de streaming. À medida que o X se aventura em interfaces de TV, outras plataformas OTT e aplicativos de streaming de vídeo, como o YouTube, podem enfrentar uma concorrência crescente.

A expansão do X para o espaço televisivo destaca as ambições crescentes da plataforma e seu esforço para se integrar mais profundamente na vida cotidiana dos usuários, oferecendo uma mistura de mídias sociais e experiências de visualização tradicional de TV.