Brad Pitt est-il complètement hors de propos? Angelina Jolie ferme l’acteur pour s’occuper de son fils Pax, blessé

Le drame familial entre Jolie et Pitt continue de se dérouler. Alors que les tensions montent avec plusieurs des enfants d’Angelina Jolie et de Brad Pitt qui abandonnent le nom de famille de leur père, un récent accident presque fatal a ajouté à leur tourmente émotionnelle.

Pax Jolie, le fils du couple, a été hospitalisé pour des blessures à la tête après un accident impliquant son vélo électrique et une voiture, qui s’est produit alors qu’il ne portait pas de casque. Malgré cette situation angoissante, Pitt n’aurait aucun contact direct avec son fils, des sources suggérant que Jolie l’a « complètement écarté » en raison des « antécédents présumés d’abus physiques » de Pitt, qui, selon elle, compromettent son rôle de père.

Un initié, qui serait proche de Brad Pitt, a également critiqué Jolie, alléguant qu’elle a « monté les enfants contre lui. »

« Elle est celle qui est là au jour le jour » Une source a confié à InTouchWeekly : « Du point de vue de Brad, c’est absurde qu’elle essaie de lui attribuer une quelconque responsabilité. C’est elle qui est là au quotidien, il est à peine présent parce qu’elle l’a totalement écarté et a monté les enfants contre lui. »

L’initié a également mentionné que Pitt « adorerait être plus présent pour Pax, et pour tous les enfants, mais elle a réussi à les retourner tellement contre lui qu’il est pratiquement hors du tableau », ajoutant, « Donc, essayer soudainement de le blâmer quand quelque chose tourne mal est complètement injuste. »

La personne commentant la question a également décrit l’accident de Pax comme un « accident » par rapport à la manière dont la famille s’en remettait dans un « état de choc. »

Trouvant un terrain d’entente, la source a déclaré : « C’est vraiment dommage que même maintenant ces deux-là trouvent un moyen d’utiliser cela l’un contre l’autre. Dès qu’il se passe quelque chose de mal, ils se blâment automatiquement l’un l’autre. »

Brad Pitt est-il en contact avec ses enfants ? Alors que Brad Pitt et Angelina Jolie poursuivent leur bataille juridique sur leur domaine viticole en France, Pitt a eu un contact minimal avec ses enfants plus âgés. Bien qu’il conserve des droits légaux pour passer du temps avec les plus jeunes, son implication avec eux a été « limitée ces derniers mois » en raison de ses engagements cinématographiques.

Pendant ce temps, Pitt a retrouvé George Clooney pour l’un des films les plus attendus de l’année, Wolfs. Avant même sa sortie, une suite est déjà en développement.

Un récent rapport de TMZ a révélé que, malgré le fait qu’il n’ait pas été en contact avec son fils depuis des années, l’acteur de 60 ans est « reconnaissant » pour les nouvelles qu’il reçoit de « personnes inquiètes autour de la famille. »

L’accident angoissant de Pax s’est produit dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles le 29 juillet. La témoin Lola Cavalli a déclaré à ET qu’elle avait tenté de contrôler le saignement en appliquant une pression sur sa tête. Bien qu’elle n’ait pas vu « beaucoup de sang » à ce moment-là, elle a observé que « sa bouche était remplie de sang » lorsqu’il a tenté de parler.