James Cameron Fait Allusion Au Nouveau Projet Terminator En Développement

Une nouvelle série animée Terminator est sur le point de sortir ce mois-ci, mais le créateur de la franchise, James Cameron, n’y est pas impliqué. Cependant, Cameron a laissé entendre qu’il travaille sur un projet lié à Terminator, bien qu’il reste discret sur les détails.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Cameron a été interrogé sur la prochaine série Netflix « Terminator Zero », qui sera diffusée en avant-première le 29 août. Sa réponse a été brève : « Ça a l’air intéressant », a-t-il dit. « Ma relation avec cela est très semblable à celle que j’avais avec The Sarah Connor Chronicles—voir d’autres personnes créer des histoires dans un monde que j’ai mis en mouvement m’intéresse.

Quelle est leur conclusion ? Qu’est-ce qui les a intrigués ? Où vont-ils avec ça ? On dirait qu’ils reviennent à la cause première du Jugement Dernier—la guerre nucléaire—et si c’est une chronologie ultime. »

Il a ajouté : « Je serais curieux de voir ce qu’ils ont imaginé. Je travaille actuellement sur mes propres projets Terminator. Ça n’a rien à voir avec ça. Comme avec The Sarah Connor Chronicles, ils ont parfois abordé des choses avec lesquelles je jouais complètement indépendamment. Donc, il y a une certaine curiosité. Ce n’est pas une curiosité brûlante, mais, évidemment, ce serait bien de les voir réussir. »

Le journaliste a insisté sur le fait que Cameron a déclaré, « Je travaille actuellement sur mes propres projets Terminator. Ça n’a rien à voir avec ça » et a enchaîné. Cameron a répondu : « C’est totalement classifié. Je ne veux pas avoir à envoyer un agent robotique potentiellement dangereux si vous en parliez, même rétrospectivement. »

Cameron devrait peut-être suivre ses propres conseils. En 2022, trois ans après « Terminator: Dark Fate », il a laissé entendre la possibilité d’un nouveau film. Un an plus tard, il l’a mentionné à nouveau, affirmant qu’il attendait de voir comment le monde réagissait à l’IA avant d’avancer.

Il est clair que c’est quelque chose qu’il a envisagé, peut-être même sur lequel il travaille, et ce sera totalement séparé de la nouvelle série. Pour les fans de Terminator qui craignaient que Dark Fate soit la fin de la franchise, les mentions continues de Cameron donnent de l’espoir qu’il y ait encore une chance pour plus.