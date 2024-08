Kit Harington sur la saison 8 de « Game Of Thrones » : la fin a été précipitée

La dernière saison de la populaire série « Game of Thrones » a reçu beaucoup de réactions négatives lors de sa sortie en 2019. Aujourd’hui, après cinq ans, Kit Harington a parlé de ses réflexions sur la huitième saison, affirmant que la fin a été précipitée, selon The Hollywood Reporter.

Dans une nouvelle interview avec GQ, Kit a déclaré : « Je pense que s’il y a un défaut dans la fin de « Game of Thrones », c’est que nous étions tous tellement fatigués que nous n’aurions pas pu continuer plus longtemps. Je comprends donc que certaines personnes aient pensé que c’était précipité et je pourrais être d’accord avec elles. Mais je ne suis pas sûr qu’il y ait eu une autre alternative. Je regarde des photos de moi dans cette dernière saison et j’ai l’air épuisé. J’ai l’air épuisé. Je n’avais pas une autre saison en moi. »

Concernant la réaction négative à l’épisode final de la série, Harington a répondu : « Tout le monde a droit à son opinion. Je pense qu’il y a eu des erreurs, au niveau de l’histoire, vers la fin peut-être. Je pense qu’il y a eu des choix intéressants qui n’ont pas vraiment fonctionné. »

Harington a également parlé du spin-off de HBO, intitulé Snow, qui était en développement depuis un certain temps. Bien que l’acteur ait refusé de dire de quoi parlait l’histoire (« parce qu’elle lance tout un truc [en ligne] »), il a expliqué sa réflexion derrière son travail sur ce projet et pourquoi cela n’a finalement pas fonctionné.

Ce que je peux vous dire, c’est que c’est HBO qui est venu me voir et m’a dit : « Est-ce que tu envisagerais ça ? » », se souvient-il.

Ma première réaction a été « non ». Et puis j’ai pensé qu’il pourrait y avoir une histoire intéressante et importante sur le soldat après la guerre. J’ai senti qu’il pourrait y avoir quelque chose de plus à dire et une histoire à raconter de manière assez limitée. Nous avons passé quelques années à le développer. Et ça n’a tout simplement pas… rien ne nous a suffisamment enthousiasmés.

Au final, j’ai fait marche arrière et j’ai dit : « Je pense que si nous poussons cela plus loin et continuons à le développer, nous pourrions nous retrouver avec quelque chose qui n’est pas bon. » Et c’est la dernière chose que nous souhaitons tous. » Dans la série, Kit a joué le rôle de Jon Snow.