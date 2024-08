La nouvelle aventure de réalisateur de Johnny Depp à projeter au Festival du film de Saint-Sébastien

L’acteur et réalisateur Johnny Depp est sur le point de présenter son dernier projet de réalisation au Festival du film de San Sebastian de cette année. Ce nouveau film est décrit comme un portrait dramatique de soixante-douze heures de la vie de l’artiste bohème Amedeo Modigliani.

Le film, qui met en vedette Stephen Graham et le légendaire acteur Al Pacino, sera projeté hors compétition lors du prestigieux festival, qui se déroulera du 20 au 28 septembre, selon Deadline.

Situé dans le Paris en guerre de 1916, le récit se déroule sur fond de chaos alors qu’Amedeo Modigliani navigue dans les rues tumultueuses de la ville.

Le casting comprend également l’actrice française Antonia Desplat et l’acteur italien Riccardo Scamarcio, selon Deadline.

Le synopsis du film révèle que l’artiste fuit la police et envisage d’abandonner sa carrière et la ville. Ses plans sont contrecarrés par d’autres artistes, Maurice Utrillo et Chaïm Soutine, ainsi que par sa muse, Beatrice Hastings.

Cherchant des conseils auprès de son marchand d’art et ami, Léopold Zborowski, le tourment mental de l’artiste s’intensifie lors d’une nuit d’hallucinations. La crise atteint son paroxysme lorsqu’il rencontre un collectionneur américain, Maurice Gangnat, dont l’influence pourrait changer le cours de sa vie, selon Deadline.

Cette projection marquera le retour de Johnny Depp au Festival du film de San Sebastian, où il avait précédemment reçu le prix Donostia pour l’ensemble de sa carrière en 2021.

En plus du film de Depp, le festival présentera également le documentaire de Thierry Fremaux « Lumière! L’aventure continue », selon Deadline.

Le nouveau documentaire offre une exploration plus approfondie des origines et de l’impact mondial du cinéma, présentant une centaine de films Lumière restaurés et soulignant l’importance historique des racines françaises et internationales du cinéma.