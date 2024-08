National Film Awards 2024 : Neena Gupta, Arijit Singh et Ayan Mukerji remporteront chacun 3 lakh de roupies

Les lauréats des 70e National Film Awards ont été révélés vendredi 16 août au National Media Center de New Delhi. Les stars de Bollywood ont été largement reconnues, avec Neena Gupta remportant le prix de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle pour son rôle dans Uunchai, et Sooraj Barjatya nommé Meilleur Réalisateur pour le même film.

Arijit Singh a remporté le prix du Meilleur Chanteur de Playback pour Brahmastra, tandis qu’Ayan Mukerji a été honoré du prix du Meilleur Film dans la catégorie AVGC.

En plus de leurs trophées, les lauréats des National Film Awards reçoivent également des prix en argent. Selon une publication de premier plan, ceux qui remportent le Swarna Kamal (Lotus d’Or) dans des catégories telles que Meilleur Film, Meilleur Réalisateur et Meilleur Film pour Enfants reçoivent chacun Rs 3 lakh.

Les lauréats du Rajat Kamal, qui comprend des catégories telles que Meilleur Acteur dans un Second Rôle, Meilleur Scénario et Meilleure Musique, reçoivent Rs 2 lakh. Cela signifie qu’Ayan Mukerji, ainsi que les producteurs et le réalisateur Sooraj R. Barjatya, recevront chacun Rs 3 lakh, tandis que Pavan Raj Malhotra, Neena Gupta et Arijit Singh recevront chacun Rs 2 lakh.

Parmi les lauréats des National Awards, Kantara et KGF 2 se sont distingués en tant que grands gagnants. Kantara a remporté le prix du Meilleur Film, avec Rishab Shetty remportant le prix du Meilleur Acteur, tandis que KGF Chapter 2 de Yash a été nommé Meilleur Film Kannada.

Gulmohar a remporté le prix du Meilleur Film Hindi, avec Manoj Bajpayee recevant une Mention Spéciale. Nitya Menon et Maansi Paarekh ont partagé le prix de la Meilleure Actrice, et Sooraj R. Barjatya a été reconnu comme Meilleur Réalisateur pour Uunchai.

Dans la catégorie musicale, Pritam a été nommé Meilleur Directeur Musical pour Brahmastra, tandis qu’A.R. Rahman a remporté le prix de la Meilleure Musique de Fond pour son travail dans Ponniyin Selvan 2 de Mani Ratnam.

Anand Krishnamurthy, également de Ponniyin Selvan 2, a remporté le prix du Meilleur Design Sonore. Arijit Singh a remporté le prix du Meilleur Chanteur de Playback pour Kesariya dans Brahmastra, qui a également remporté le prix des Meilleurs Effets Visuels sous la direction d’Ayan Mukerji.

Les lauréats du Swarna Kamal qui recevront un prix en argent de Rs 3 lakh :

Meilleur Film : Attam (Réalisateur : Anand Ekarshi, Producteur : Ajith Joy)

Meilleur Premier Film d’un Réalisateur : Fouja (Réalisateur : Pramod Kumar)

Meilleur Film Fournissant un Divertissement Global : Kantara (Producteur : Vijay Kiragandur, Réalisateur : Rishab Shetty)

Meilleure Réalisation : Uunchai (Réalisateur : Sooraj Barjatya)

Meilleur Film dans la catégorie AVGC (Animation, Effets Visuels, Jeux Vidéo et Bandes Dessinées) : Brahmastra-Part 1: Shiva (Maisons de Production : Dharma Productions, Prime Focus, Starlight Pictures; Réalisateur : Ayan Mukerji)

Les lauréats du Rajat Kamal qui recevront un prix en argent de Rs 2 lakh :

Meilleur Acteur : Rishab Shetty pour Kantara

Meilleure Actrice : Nithya Menen pour Thiruchitrambalam (Tamil) et Manasi Parekh pour Kutch Express (Gujarati)

Meilleur Acteur dans un Second Rôle : Pavan Raj Malhotra pour Fouja (Harayanvi)

Meilleure Actrice dans un Second Rôle : Neena Gupta pour Uunchai

Meilleur Chanteur de Playback : Arijit Singh pour Kesariya dans Brahmastra-Part 1: Shiva