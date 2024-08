Qui est Kick Kennedy ? Ben Affleck, 52 ans, fait naître des rumeurs de relation amoureuse avec la fille de 28 ans de RFK Jr. au milieu de son divorce avec Jennifer Lopez

Ben Affleck a récemment été aperçu en train de passer du temps avec Kick Kennedy, la fille de 36 ans de Robert F. Kennedy Jr., après son divorce d’avec Jennifer Lopez. Le couple aurait été vu ensemble à divers endroits, y compris au Polo Lounge du Beverly Hills Hotel.

Selon Page Six, bien que la nature précise de leur relation reste incertaine, cela a suscité la curiosité au sujet de Kick Kennedy et de son lien avec la famille Kennedy.

Kathleen Alexandra « Kick » Kennedy, née le 13 avril 1988, est bien plus qu’un simple membre de la célèbre famille Kennedy. Nommée en l’honneur de sa grande-tante Kick, tragiquement décédée dans un accident d’avion en 1948, elle partage plus qu’un nom avec son ancêtre.

Bien que la famille Kennedy soit solidement ancrée dans la politique américaine, Kick a choisi une voie différente, en poursuivant une carrière d’actrice plutôt que de suivre les traces politiques de sa famille.

Qui est Kick Kennedy ?

La carrière d’actrice de Kick comprend des rôles dans des séries télévisées populaires comme Curb Your Enthusiasm, The Newsroom, et une apparition en tant que elle-même dans Gossip Girl. Malgré l’héritage politique de sa famille, Kick a exprimé son désir d’être reconnue pour ses propres réalisations plutôt que pour son célèbre nom de famille. Elle a un jour déclaré : « J’espère qu’un jour, les gens viendront me voir pour quelque chose qui n’a rien à voir avec mon nom de famille. »

Grandir dans la famille Kennedy a offert à Kick une enfance unique et extraordinaire. Son père, Robert F. Kennedy Jr., est connu pour son plaidoyer environnemental, et Kick a souvent été associée à des causes environnementales.

Dans une interview de 2012 avec Town & Country, Kick a partagé un souvenir d’enfance étrange où son père l’a emmenée récupérer la tête d’une baleine morte sur une plage. Ils ont attaché la tête de la baleine sur le toit de leur minivan et sont rentrés chez eux, avec les sucs de baleine qui fuyaient dans la voiture tout au long du trajet. Cet événement inhabituel n’était qu’un autre jour dans la vie d’un Kennedy.

Bien que la politique soit un aspect majeur de la famille Kennedy, Kick a choisi de s’en éloigner, se concentrant plutôt sur sa carrière d’actrice et ses intérêts personnels. Malgré son célèbre nom de famille, elle a travaillé dur pour se forger sa propre identité, partageant souvent des aperçus de sa vie sur les réseaux sociaux.

Son Instagram est rempli de photos d’animaux, reflétant son amour pour eux, et elle publie fréquemment sur son implication dans des sports tels que le tennis, le ski et l’équitation.

La vie personnelle de Kick Kennedy a également attiré l’attention au fil des ans. En 2018, elle a fait les gros titres lorsque son petit ami, l’héritier bancaire milliardaire Matthew Mellon, est décédé de manière inattendue.

La mort de Mellon aurait laissé Kick dévastée, car le couple sortait ensemble depuis environ quatre mois. Sa manager de mannequins, Christine Schott, a mentionné que Kick était profondément attristée par cette perte soudaine. Depuis lors, Kick a gardé ses relations personnelles relativement privées.

Récemment, des rumeurs ont émergé concernant une possible relation entre Kick et Ben Affleck, qui traverse actuellement un divorce public avec Jennifer Lopez. Les deux ont été vus ensemble, ce qui a conduit à des spéculations sur leur relation. Cependant, Kick n’a pas commenté ces rumeurs, et les représentants d’Affleck n’ont pas répondu aux questions.