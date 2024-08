Retour arrière: Quand la chanson primée aux Oscars ‘Naatu Naatu’ de RRR a été tournée à la résidence officielle de Volodymyr Zelenskyy

Alors que le Premier ministre Narendra Modi se rend en Ukraine, c’est l’occasion de se souvenir d’un moment cinématographique spécial dans l’histoire récente du pays. Il y a tout juste quelques années, la chanson iconique ‘Naatu Naatu’ du film RRR a été tournée à la résidence officielle du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, quelques mois avant que la guerre n’éclate dans la région.

La chanson est ensuite devenue une sensation mondiale, remportant l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2023 et obtenant un Golden Globe dans la même catégorie, une première pour une chanson asiatique.

Pendant ce temps, Modi a visité l’exposition multimédia Martyrologist sur les enfants au Musée national d’histoire de l’Ukraine à Kyiv vendredi. Il était accompagné par Volodymyr Zelenskyy, président de l’Ukraine.

Le Premier ministre Modi a été profondément touché par l’exposition poignante mise en place en mémoire des enfants qui ont perdu la vie dans le conflit. Il a exprimé sa tristesse face à la perte tragique de jeunes vies et, en signe de respect, a déposé un jouet en leur mémoire, a déclaré un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères.

Plus tôt, le PM Modi a rendu hommage à Mahatma Gandhi devant sa statue dans la capitale ukrainienne, Kyiv, et a souligné la pertinence du message de paix de Mahatma Gandhi pour façonner une société harmonieuse.

Le Premier ministre a souligné la pertinence intemporelle du message de paix de Mahatma Gandhi pour bâtir une société harmonieuse. Il a noté que le chemin montré par le Mahatma offrait des solutions aux défis mondiaux actuels, a déclaré un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères.

La statue de Mahatma Gandhi, située dans le parc ‘Oasis de la paix’ à Kyiv, sert de phare d’espoir et de paix pour l’humanité. Le Premier ministre a également partagé une photo sur son compte X et a déclaré : « J’ai rendu hommage à Mahatma Gandhi à Kyiv. Les idéaux de Bapu sont universels et donnent de l’espoir à des millions de personnes. Puissions-nous tous suivre le chemin qu’il a montré à l’humanité. »

Notamment, le PM Narendra Modi est arrivé à Kyiv vendredi matin, marquant la première visite d’un Premier ministre indien en Ukraine. La visite revêt une signification particulière, car elle intervient à un moment où la région est au cœur d’un conflit.

À son arrivée à l’hôtel Hyatt à Kyiv, le PM Modi a reçu un accueil chaleureux de la part de la communauté indienne, de nombreux étudiants attendant son arrivée et espérant apercevoir le Premier ministre.