Apple devrait créer jusqu’à 600 000 emplois en Inde d’ici 2025

Apple Inc. est en bonne voie de créer jusqu’à 600 000 emplois en Inde d’ici la fin de l’année fiscale 2025, selon un rapport récent. Cette augmentation de l’emploi est attribuée à l’expansion des opérations de l’entreprise dans le pays et à son engagement solide avec les réseaux locaux de fabrication et de chaînes d’approvisionnement.

Conclusions du rapport

Le rapport souligne que la main-d’œuvre directe d’Apple en Inde devrait atteindre 200 000 personnes d’ici mars 2025, avec environ 70 % de ces postes occupés par des femmes. Cette croissance est stimulée par les trois principaux fabricants sous contrat de l’entreprise—Foxconn, Wistron (opérant désormais sous Tata Electronics), et Pegatron—qui ont collectivement généré 80 872 emplois directs. En outre, des fournisseurs clés tels que Tata Group, Salcomp, Motherson, Foxlink, Sunwoda, ATL, et Jabil ont créé environ 84 000 emplois directs.

Depuis la mise en œuvre du programme d’incitation lié à la production de smartphones (PLI) en 2020, Apple et ses partenaires ont été déterminants dans la création d’environ 165 000 emplois directs. Le programme, initialement destiné à générer 200 000 emplois sur cinq ans, a atteint cet objectif en seulement quatre ans, soulignant la contribution significative d’Apple à l’emploi en Inde.

Les estimations du gouvernement suggèrent que chaque emploi direct dans le secteur de l’électronique crée trois emplois indirects. Par conséquent, l’expansion d’Apple en Inde pourrait conduire à la création de 500 000 à 600 000 emplois au total d’ici la fin de l’année fiscale. Cette expansion reflète le modèle réussi établi par Apple en Chine, l’entreprise mettant en place une chaîne d’approvisionnement et un réseau de fabrication solides en Inde.

Développements significatifs

Un développement notable est la nouvelle installation du groupe Tata à Hosur, Tamil Nadu, qui devrait employer environ 50 000 personnes au fil du temps. Cette usine, dont la production d’iPhone devrait commencer en octobre, augmentera progressivement sa capacité. Le Tamil Nadu est devenu un centre critique pour les opérations d’Apple, avec près de 90 000 des 200 000 emplois directs projetés associés aux usines d’iPhone et de composants de l’État.

Apple en Inde

L’entrée d’Apple dans la fabrication d’iPhone en Inde a commencé en 2021, marquant sa première production en dehors de la Chine. La production de l’entreprise en Inde a augmenté régulièrement, la fabrication d’iPhone atteignant ₹1,20 lakh crore au cours de l’année fiscale 2024, dont ₹85 000 crore d’exportations. Cette croissance a consolidé le rôle de l’Inde en tant que composante vitale de la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple, contribuant à environ 14 % de la production totale de l’entreprise.

Pour accueillir sa main-d’œuvre croissante, les fournisseurs et sous-traitants d’Apple investissent dans des infrastructures, y compris des complexes de logements. Une nouvelle installation à Sriperumbudur, Tamil Nadu, construite pour un coût de ₹706,5 crore, devrait héberger environ 18 720 travailleurs, principalement des femmes. D’autres projets de logement sont prévus dans le cadre de partenariats public-privé pour soutenir la main-d’œuvre croissante d’Apple dans la région.