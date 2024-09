Cleartrip annonce les Big Billion Days à venir

Cleartrip, une entreprise de Flipkart, annonce sa vente de voyages très attendue pour la fin d’année avec Les Grands Jours de Milliards (The Big Billion Days, TBBD) du 26 septembre au 4 octobre 2024. Cette année, Cleartrip vise à établir un nouveau standard dans les aspirations de voyage de l’Inde pendant la saison des fêtes, avec d’excellentes offres sur les vols, les hôtels, les bus et les forfaits de vacances, permettant aux clients de s’échapper de leur routine quotidienne et de partir en escapades bien méritées.

Alors que les priorités des consommateurs évoluent vers la valorisation des expériences en plus des achats matériels, le voyage est devenu une partie intégrante des célébrations festives. TBBD est parfaitement aligné avec cette tendance croissante, offrant des offres de voyage axées sur la valeur qui rendent possible l’évasion festive parfaite tout en la rendant abordable.

S’exprimant à cette occasion, Anuj Rathi, directeur des affaires et de la croissance chez Cleartrip, a déclaré : « Nous assistons à un changement profond dans le consumérisme indien et le voyage est au cœur de cette transformation. Chez Cleartrip, nous menons la charge pour démocratiser le voyage en construisant un écosystème intégré qui relie les compagnies aériennes, les hôtels et les partenaires de voyage clés, faisant de nous une destination unique pour tous. »

Il a ajouté : « Avec 120 millions de voyageurs de loisirs et 27 millions de voyageurs sortants, la demande indienne pour le voyage international est plus forte que jamais. En réponse, Cleartrip a élaboré une sélection exclusive de destinations long-courriers pour aider les utilisateurs à élever leur expérience de voyage à un niveau de luxe. Grâce à des partenariats stratégiques avec des compagnies aériennes et des chaînes hôtelières, nous rendons ces expériences haut de gamme non seulement aspirantes mais accessibles et abordables. »

Cleartrip a introduit ces offres spécialement élaborées pour TBBD afin d’aider les clients à éviter les hausses de prix à l’approche de la date de réservation :

Hôtels 5 étoiles à partir de 2499 Rs

Minimum 40 % de réduction sur les hôtels (Vente flash – tous les jours à 19h (jusqu’à 21h))

Destinations internationales à partir de 5999 Rs

Tarifs spéciaux de la part d’Air India, British Airways, Lufthansa, Etihad, etc. pour des destinations long-courriers telles que Londres, l’Australie et Munich

Destinations domestiques à partir de 999 Rs

Enfant voyage gratuitement – Les familles voyageant avec un enfant de moins de 12 ans peuvent opter pour cette offre (Vente flash – pour une durée limitée et sous réserve de disponibilité)

Forfaits de vacances internationaux à partir de 9999 Rs par personne pour des destinations telles que Bali, Dubaï, les Maldives et la Thaïlande

Jusqu’à 30 % de réduction sur les réservations de bus

Les utilisateurs de Flipkart et Myntra peuvent bénéficier de réductions supplémentaires allant jusqu’à 15 % en plus d’autres réductions sur les hôtels ; annulation de vols à 1 INR et possibilité de récupérer des réductions supplémentaires jusqu’à 1500 Rs avec les Supercoins.

Cleartrip continue de redéfinir le voyage avec des innovations centrées sur le client. Les dernières offres de l’entreprise, Cleartrip For Work et Bus Pass, mettent en avant son engagement à améliorer le voyage avec des avantages exclusifs et une commodité inégalée. L’entreprise a récemment enregistré une croissance remarquable de 150 % dans la catégorie des bus depuis son lancement en 2023.