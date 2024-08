Les actions de Hindustan Zinc chutent alors que Vedanta lance une offre de vente à prix réduit ; Vedanta envisage une expansion stratégique

Les actions de Hindustan Zinc Ltd. (HZL) ont subi une forte baisse de 7,8 % vendredi, atteignant le niveau le plus bas de la journée, soit 528 roupies, à la Bourse de Bombay (BSE). Cette baisse a suivi l’ouverture de l’offre de vente (OFS) de Vedanta Ltd. qui a été introduite à un prix plancher réduit de 486 roupies. Le conglomérat minier Vedanta, qui occupe la position de promoteur de HZL, a entamé la vente de 3,31 % de sa participation, ce qui correspond à 14 000 actions. Cette vente est prévue du 16 au 19 août. Contrairement à la baisse de HZL, les actions de Vedanta étaient en hausse de 2 % à 430 roupies sur le BSE. La société devrait lever environ 6 498 milliards de roupies auprès de l’OFS au prix plancher établi.

L’OFS est structuré en deux phases

L’OFS est structuré en deux phases. Vendredi, Vedanta offre jusqu’à 5 14 40 329 actions, représentant 1,22 % du capital social de HZL, exclusivement à des investisseurs non commerciaux. En cas de sursouscription, les 8,23 000 actions restantes, qui représentent 1,95 % du capital social, pourront être achetées par des investisseurs particuliers et non particuliers. L’offre sera rouverte aux investisseurs particuliers et aux investisseurs non particuliers qui choisissent de reporter leurs offres non attribuées le lundi 19 août. ALSO READ : India’s July Exports Increase By 2.8% To USD 62.4 Billion ; Trade Deficit Grows To USD 9.6 Billion Explicating the rationale behind the OFS, Hindustan Zinc stated, « The Offer is undertaken by the seller, inter-alia, to gain access to funds for inter alia growth and expansion purposes and for optimisation of the capital structure of the company. » À la fin du trimestre de juin, Vedanta détenait une participation de 64,92 % dans HZL, tandis que le gouvernement indien en possédait 29,54 %. Vedanta a esquissé des plans de scission de ses principaux secteurs d’activité – aluminium, pétrole et gaz, électricité, métaux de base, fer et acier – en entités distinctes cotées en bourse. Cette décision stratégique vise à réduire les risques de refinancement et à diminuer la dépendance à l’égard des dividendes de Vedanta Resources Ltd. La situation financière de Vedanta au 30 juin 2024 fait apparaître une dette nette de 61 324 milliards de roupies. La société a été active dans la gestion de ses ressources financières, ayant levé 8 500 milliards de roupies (plus d’un milliard de dollars) le mois dernier par le biais d’un placement institutionnel qualifié (QIP) de 19,31 milliards d’actions au prix d’émission de 440 roupies par action.

Tribunal national du droit des sociétés (NCLT)

Dans le même ordre d’idées, Hindustan Zinc devrait déclarer un dividende spécial de 6 000 milliards de roupies à ses actionnaires ce mois-ci, comme l’a récemment rapporté ET. En outre, le National Company Law Tribunal (NCLT) a approuvé le mois dernier le transfert de Rs 10 383 crore des réserves générales de la société vers les bénéfices non distribués. Must Read : Indian Exports Shine Through Global Challenges In First Quarter : CRISIL Report (en anglais )