Pourquoi Kim Kardashian a-t-elle rendu visite aux frères Menendez en prison au milieu des réactions négatives de la série Netflix ?

Les frères Menendez ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et de complot pour l'assassinat de leurs parents, Kitty et Jose Menendez, en 1989. Ils purgent actuellement des peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

La star de télé-réalité Kim Kardashian a récemment visité le Richard J. Donovan Correctional Facility, où elle a rencontré plusieurs détenus, dont les célèbres frères Menendez, Lyle et Erik.

Cette visite, centrée sur la réforme des prisons, a également vu la participation de la sœur de Kardashian, Khloe, de leur mère Kris Jenner, du producteur de films Scott Budnick et de l’acteur Cooper Koch, qui interprète Erik Menendez dans la série Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Erik Menendez a récemment exprimé sa frustration face à la série Netflix, la critiquant pour ce qu’il considère comme des représentations trompeuses de lui et de son frère. Dans une déclaration partagée sur le compte X (anciennement Twitter) de sa femme Tammi Menendez, Erik a écrit : « C’est avec un cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies sans avoir de mauvaises intentions. »

Cette controverse a alimenté davantage les discussions sur la précision de la série et la représentation de l’affaire des frères Menendez.

Cette visite met en lumière la relation complexe entre la culture des célébrités et le true crime, soulevant des questions éthiques sur la dramatisation des tragédies réelles à des fins de divertissement.

Vendredi, Erik Menendez a publiquement condamné Monsters, affirmant que le deuxième volet de la série d’anthologie de Netflix continue de diffuser des « portraits de personnages ruineux » de lui et de son frère Lyle.

Le travail de Kim Kardashian pour la réforme des prisons

Kardashian, qui a récemment collaboré avec Murphy sur un autre projet pour American Horror Story, est connue pour ses fréquentes visites en prison, où elle plaide pour des programmes de réhabilitation et la réforme des prisons.

Elle a partagé ces expériences dans les émissions de sa famille et les a discutées lors du Justice Reform Summit de Variety.

Plus tôt cette année, Kardashian s’est également assise avec la star de Monsters Chloë Sevigny, qui joue Kitty Menendez dans Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, pour Actors on Actors de Variety. Ensemble, elles ont discuté de la famille Menendez en prévision de la sortie de la saison.