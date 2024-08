Sasol annonce une perte de 44 milliards de rands dans un contexte de défis de marché et de dépréciations importantes

Sasol a divulgué une perte surprenante de 44 milliards de rands pour l’exercice clos le 30 juin 2024, principalement due à une dépréciation massive de 75 milliards de rands. Les états financiers de l’entreprise montrent une année difficile, avec une baisse de 5 % du chiffre d’affaires à 275,1 milliards de rands en raison de circonstances de marché difficiles et de la baisse des prix des produits chimiques.

Malgré certains aspects positifs, tels que la hausse des prix du pétrole, de meilleures marges de raffinage et des volumes de ventes plus élevés, ceux-ci n’ont pas suffi à compenser les pressions sur les marges et l’impact négatif de la faiblesse des prix des produits chimiques. La performance globale du groupe s’est considérablement améliorée au second semestre, principalement grâce à des résultats opérationnels plus élevés au quatrième trimestre.

La perte avant impôts et intérêts de Sasol s’est élevée à 27,3 milliards de rands, soit une baisse significative par rapport au bénéfice de 21,5 milliards de rands enregistré l’année précédente. La perte annuelle de 44,3 milliards de rands contraste fortement avec le bénéfice de 9,3 milliards de rands enregistré en 2023, reflétant une détérioration considérable de la santé financière.

La majeure partie de cette perte provient d’importantes dépréciations d’actifs et d’une réduction du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Les dépréciations comprenaient 56,7 milliards de rands nets d’impôts (74,9 milliards de rands bruts), avec des dépréciations importantes dans plusieurs domaines clés :

Chaîne de valeur de l’éthane de Chemicals America : dépréciation de 45,5 milliards de rands hors taxes (58,9 milliards de rands bruts), influencée par la faiblesse prolongée du marché.

Produits chimiques Afrique : dépréciation de 3,9 milliards de rands hors taxes (5,3 milliards de rands bruts), y compris les défis dans le secteur du polyéthylène en raison de l’offre excédentaire mondiale et de la réduction de la demande.

Raffinerie de carburants liquides de Secunda : dépréciation de 5,7 milliards de rands hors impôts (7,8 milliards de rands bruts).

Les dépréciations de cette année dépassent largement les 33,7 milliards de rands enregistrés l’année précédente. La société a également enregistré une perte de base par action de 69,94 cents, soit une forte baisse par rapport au bénéfice par action de 14,00 cents de l’exercice 23. Le bénéfice global par action a chuté de 66%, passant de 53,75 cents l’année précédente à 18,19 cents.

Compte tenu de ces difficultés financières, Sasol n’a pas déclaré de dividende final pour l’année. Cela entraîne une réduction de 88 % du dividende pour l’ensemble de l’année, passant de 17,0 cents par action au cours de l’exercice 23 à seulement 2,00 cents par action au cours de l’exercice 24, bien qu’un acompte sur dividende ait été émis plus tôt dans l’année.

La société a reconnu que sa politique de dividendes, qui reposait sur un bénéfice global de base de 2,5 à 2,8 fois par action, avait dû être révisée en raison du décalage entre les bénéfices et la génération de flux de trésorerie et des niveaux d’endettement accrus.