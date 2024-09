Visas en 48 heures, réductions de voyage du 25 septembre au 2 octobre

La marque nationale du tourisme saoudien, ‘Bienvenue en Arabie’, organise son tout premier événement immersif pour les consommateurs, ‘Saudi Spectaculaire’

La marque nationale du tourisme saoudien, ‘Bienvenue en Arabie’, accueillera son tout premier événement immersif pour les consommateurs, ‘Saudi Spectaculaire’, du 25 septembre au 2 octobre, de 14h00 à 22h30 au R2 Ground dans le BKC, Mumbai. Prévu pour transporter les visiteurs directement au cœur de l’Arabie, cet extravaganza de 8 jours promet un aperçu des nombreuses merveilles et expériences emblématiques de l’Arabie saoudite, tout en offrant un accueil chaleureux.

Les visiteurs peuvent s’attendre à des expériences immersives uniques, y compris des expositions, des délices culinaires, des danseurs d’Ardah, du café saoudien, des senteurs traditionnelles et de la mode, le tout sous un même toit. Chaque expérience proposera un élément interactif, à commencer par du café traditionnel, des dattes et du bakhoor.

Ensuite, les visiteurs seront guidés à travers l’exposition ‘montagnes et miroirs’, évoquant l’emblématique Maraya Hall à Alula. Avec de nombreux moments dignes d’Instagram, les visiteurs peuvent commencer à la ‘360 Selfie Corner’ et choisir parmi une sélection de décors présentant les différentes saisons et merveilles naturelles que l’Arabie saoudite a à offrir, comme les champs de lavande sauvage à Al Jouf !

Un incontournable pour les passionnés de mode, l’installation artistique Sadu est destinée à impressionner. Entourée de pièces colossales de tissage Sadu, l’exposition plonge dans l’histoire de cet ancien artisanat préservé par les femmes bédouines et reconnu par l’UNESCO comme une pratique du patrimoine culturel immatériel. Les amateurs de gastronomie peuvent savourer des délicatesses saoudiennes dans le coin culinaire inspiré d’Al Balad.

Avec des cadeaux exclusifs et des réductions adaptées aux voyageurs indiens, l’événement ‘Saudi Spectaculaire’ facilite encore plus la demande de visa saoudien pour les voyageurs indiens ! Pour en profiter, il suffit de présenter une carte de crédit Visa ou Mastercard valide à l’un des 8 kiosques Tasheer dédiés, de s’assurer que le nom sur la carte de crédit correspond à celui du passeport et d’avoir des fonds suffisants disponibles sur la carte. Ensuite, il suffit de se détendre, car votre visa sera prêt en 48 heures.

Sur le plan des voyages, SAUDIA Airlines propose des offres spéciales, y compris une promotion ‘achetez un, obtenez 50 % de réduction sur le deuxième billet’ pour les voyages en classe affaires. De plus, tous les billets de classe économique seront disponibles avec une réduction de 15 %.

Les participants auront également la chance de participer à des tirages au sort quotidiens pour gagner des billets d’avion gratuits pour deux vers l’Arabie saoudite. Avec plus de 50 offres commerciales de voyage, les visiteurs peuvent bénéficier de remboursements incroyables et de réductions sur les forfaits de voyage saoudiens. De plus, ceux qui réservent des forfaits saoudiens bénéficieront de visites culturelles gratuites dans les villes. Des forfaits de voyage en groupe vers Riyad, Jeddah et Dammam seront disponibles exclusivement lors de l’événement, à partir de 99 999 Rs pour 5 nuits.

Ces offres passionnantes, réductions, expériences immersives et plus encore sont conçues pour s’assurer que les voyageurs indiens sont prêts à se plonger dans le meilleur que l’Arabie saoudite a à offrir. Ne manquez pas cette occasion et inscrivez-vous ici pour vivre un morceau de l’Arabie, en plein cœur de Mumbai.