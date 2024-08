La possibilité de vie sur Vénus est désormais plus forte ! Les scientifiques ont plus de preuves

Le 12 juillet de l’année dernière, le Economic Times a rapporté que l’Université de Cardiff au Pays de Galles avait fait une découverte révolutionnaire. Une équipe de scientifiques a affirmé avoir trouvé du phosphine dans l’atmosphère de la planète. Et ce gaz est crucial pour soutenir la vie.

La même équipe qui a fait la découverte originale est maintenant revenue avec de nouvelles observations, qu’elle a présentées le 17 juillet lors d’une réunion de la Royal Astronomical Society à Hull, en Angleterre. Ces observations seront éventuellement utilisées dans des études scientifiques, et le travail a déjà commencé.

Selon les chercheurs, les nouvelles données fournissent des preuves encore plus solides que le phosphine est présent dans les nuages de Vénus, notre voisine planétaire la plus proche. Vénus, parfois appelée la jumelle maléfique de la Terre, est similaire en taille à la Terre mais possède des températures de surface suffisamment élevées pour faire fondre le plomb et des nuages composés d’acide sulfurique corrosif.

Le travail de l’équipe a été amélioré grâce à un nouveau récepteur installé sur le télescope James Clerk Maxwell à Hawaï, ce qui a renforcé leur confiance dans les résultats. « Nous avons également beaucoup plus de données maintenant, » a déclaré Dave Clements, lecteur en astrophysique à l’Imperial College de Londres.

« Nous avons eu trois campagnes d’observation, et en une seule séance, nous avons obtenu 140 fois plus de données que lors de la détection originale, » a-t-il expliqué. « Ce que nous avons trouvé jusqu’à présent indique que nous avons détecté à nouveau du phosphine. »

Une autre équipe, comprenant Clements, a trouvé des preuves d’un autre gaz, l’ammoniac.

« Cette découverte pourrait être encore plus importante que celle du phosphine, » a-t-il ajouté. « Nous sommes loin de pouvoir le confirmer, mais si de la vie existe sur Vénus produisant du phosphine, nous ne savons pas pourquoi elle le fait. Cependant, si de la vie sur Vénus produit de l’ammoniac, nous avons une idée de pourquoi elle pourrait en avoir besoin. »

Pourquoi le phosphine est-il important pour la vie ?

« Le phosphine est un composé chimique relativement simple — c’est juste un atome de phosphore avec trois hydrogènes — donc on pourrait penser que cela serait assez facile à produire. Mais sur Vénus, il n’est pas évident comment cela pourrait être fabriqué, » a déclaré Martin Cordiner, chercheur en astro-chimie et en sciences planétaires au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland.

En d’autres termes, le phosphine pourrait être un indicateur de la vie. Bien qu’il soit commun dans les atmosphères des planètes gazeuses comme Jupiter et Saturne, le phosphine sur Terre est associé à la biologie. Ici, il se forme par la décomposition de matière organique dans les tourbières, les marécages et les marais.