Les scientifiques confirment la présence d’eau liquide sur Mars ; Une nouvelle étude révèle de nouvelles preuves

Les scientifiques ont révélé qu’il pourrait y avoir d’énormes quantités d’eau liquide cachées profondément dans la croûte rocheuse de Mars. Bien que la présence de glace d’eau aux pôles martiens soit bien documentée, cette étude marque la première fois que de l’eau liquide a été détectée sur la Planète Rouge.

L’étude, intitulée « L’eau liquide dans la croûte intermédiaire de Mars », a été récemment publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Elle a été réalisée par une équipe de chercheurs de l’Université de Californie, San Diego, incluant Vashan Wright, Matthias Morzfeld et Michael Manga.

Cette découverte pourrait considérablement améliorer notre compréhension du cycle de l’eau sur Mars, offrant de nouveaux aperçus sur le climat du planète, sa surface et son évolution interne. De plus, elle pourrait donner un nouvel élan à la quête en cours pour trouver des preuves de vie sur Mars.

Méthodologie de l’Étude

Les chercheurs ont basé leurs conclusions sur des données collectées par le Lander InSight de la NASA, qui a atterri sur la planète en 2018 et a poursuivi sa mission jusqu’en décembre 2022. Le lander était équipé d’un sismomètre qui a enregistré des ondes sismiques générées par des séismes martiens et des impacts de météorites pendant quatre ans. Au cours de sa mission, InSight a enregistré plus de 1 300 tremblements, permettant aux scientifiques d’explorer les profondeurs de l’intérieur de Mars.

En analysant la vitesse et le comportement de ces ondes sismiques, les chercheurs ont pu inférer les matériaux à travers lesquels elles passaient. Ils ont utilisé un modèle géophysique, similaire à ceux utilisés pour cartographier les aquifères souterrains et les champs pétrolifères sur Terre, pour analyser les données. Ce modèle a suggéré qu’en profondeur sous la surface de Mars, à des profondeurs allant de 10 à 20 kilomètres, se trouve une couche de roche ignée fracturée, possiblement du granite, avec ses fissures remplies d’eau liquide.

Principales Découvertes

Les résultats de l’étude suggèrent que cette eau pourrait avoir infiltré les sous-sols de Mars à partir de la surface il y a des milliards d’années, lorsque la planète avait encore des rivières, des lacs et peut-être des océans. Selon Vashan Wright, l’un des coauteurs de l’étude, « Sur Terre, les eaux souterraines se sont infiltrées à partir de la surface, et nous nous attendons à ce que ce processus se soit produit sur Mars… L’infiltration doit avoir eu lieu à une époque où la croûte supérieure était plus chaude qu’elle ne l’est aujourd’hui. »

Si les données du site d’atterrissage de l’InSight sont représentatives de l’ensemble de Mars, la quantité d’eau piégée dans ces fractures rocheuses pourrait suffire à remplir un océan de 1 à 2 kilomètres de profondeur.

Bien que cette découverte n’indique pas directement la présence de vie sur Mars, elle soulève la possibilité d’un environnement habitable. Michael Manga, un autre coauteur, a noté : « L’eau est nécessaire à la vie telle que nous la connaissons. Je ne vois pas pourquoi [le réservoir souterrain] ne serait pas un environnement habitable. C’est certainement vrai sur Terre — les mines profondes hébergent de la vie, le fond de l’océan héberge de la vie. Nous n’avons pas trouvé de preuve de vie sur Mars, mais au moins nous avons identifié un endroit qui devrait, en principe, pouvoir soutenir la vie. »

Implications pour l’Exploration de Mars

Bien que cette découverte soit un pas important dans notre compréhension de Mars, elle présente des défis pour ceux qui envisagent la colonisation humaine de la planète, comme Elon Musk. Les chercheurs ont souligné que percer à 10 à 20 kilomètres de profondeur sur Mars pour accéder à cette eau serait une tâche extrêmement difficile, rendant cette ressource moins accessible pour les futurs colons potentiels.