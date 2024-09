L’orbiteur ExoMars de l’ESA dévoile un gisement de sel « Smiley Face » sur Mars, faisant allusion à la vie ancienne

L’orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter de l’Agence spatiale européenne a dévoilé une image saisissante d’un gisement de sel en forme de « visage souriant » sur Mars, captivant l’imagination des passionnés de l’espace du monde entier. Les scientifiques suggèrent que cette caractéristique inhabituelle pourrait cacher les traces des derniers vestiges de vie sur la planète rouge.

Le dépôt de sel, aux allures d’émoticône, est bien plus qu’une simple curiosité visuelle. Cela pourrait cacher des preuves de microbes robustes qui auraient pu prospérer lorsque Mars abritait autrefois de vastes lacs et rivières. Ces plans d’eau ont disparu à la suite d’un gel mondial il y a des milliards d’années, laissant derrière eux le paysage martien aride que nous voyons aujourd’hui.

L’ExoMars Trace Gas Orbiter, chargé de détecter les signes de vie et d’analyser l’atmosphère martienne, a fourni des données cruciales grâce à sa récente capture des gisements de sels de chlorure. Ces dépôts, vestiges d’anciens plans d’eau, offrent des informations précieuses sur le climat passé de Mars et sur son potentiel à abriter la vie.

La publication de l’ESA sur les réseaux sociaux souligne l’importance de cette découverte, notant que Mars, autrefois une planète de rivières et de lacs, révèle désormais ses anciens secrets à travers ces formations salées. « Pourquoi si sérieux ? Autrefois un monde de rivières, de lacs et peut-être d’océans, Mars révèle désormais ses secrets grâce aux gisements de sels de chlorure découverts par notre ExoMars Trace Gas Orbiter », peut-on lire dans le message. « Ces gisements, vestiges d’anciens plans d’eau, pourraient indiquer des zones habitables datant d’il y a des milliards d’années. La découverte de près d’un millier de sites potentiels offre de nouvelles informations sur le climat de Mars et le potentiel de vie passée. »

La découverte de ces gisements de sel intrigue non seulement les scientifiques, mais améliore également notre compréhension de l’histoire géologique de Mars et de sa capacité à abriter la vie.