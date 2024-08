Une étude révolutionnaire montre qu’un médicament contre le cancer du sang renforce la radiothérapie pour les tumeurs cérébrales

Une étude récente offre de nouveaux espoirs pour les patients atteints de tumeurs cérébrales de bas grade, en particulier les méningiomes, en suggérant que les médicaments initialement conçus pour les cancers du sang pourraient améliorer considérablement l’efficacité de la radiothérapie.

Les méningiomes, qui représentent environ 36 % des diagnostics initiaux de tumeurs cérébrales, sont souvent gérables par la chirurgie. Cependant, dans les cas où la chirurgie n’est pas envisageable, la radiothérapie devient nécessaire. Malgré son efficacité, la radiothérapie peut entraîner des effets secondaires graves et une croissance potentielle de la tumeur en raison de la résistance au traitement.

Les chercheurs du Centre d’excellence en recherche sur les tumeurs cérébrales de l’Université de Plymouth ont mené une étude révolutionnaire sur cette question. L’équipe, dirigée par le Dr Juri Na et le professeur Oliver Hanemann, a étudié comment les dommages causés par la radiation impactent les cellules tumorales et exploré des moyens de réduire ces dommages. Leurs résultats, publiés dans la revue eBioMedicine, sont prometteurs.

L’étude s’est concentrée sur les cellules des méningiomes et a révélé que les dommages induits par les radiations entraînent une augmentation de l’enzyme Histone déacétylase 6 (HDAC6), qui est liée à la croissance tumorale. Cependant, en administrant l’inhibiteur HDAC6 Cay10603 avant la radiothérapie, les chercheurs ont pu inhiber la croissance des cellules tumorales et favoriser la mort cellulaire.

Le Dr Na, chercheur principal et auteur principal de l’étude, a souligné le potentiel de combiner le Cay10603 avec la radiothérapie. « Cay10603 a été initialement développé pour cibler l’HDAC, une cible courante pour certains médicaments contre le cancer du sang. Notre étude montre qu’en l’utilisant avec la radiothérapie, il est possible de tuer plus efficacement les cellules cancéreuses tout en minimisant les effets secondaires graves associés à des doses élevées de radiation », a expliqué le Dr Na.

Le professeur Hanemann, directeur du Centre d’excellence en recherche sur les tumeurs cérébrales, a souligné l’importance de cette approche. Bien que les inhibiteurs pan-HDAC aient été approuvés par des organismes de réglementation comme la FDA et l’EMA, le Cay10603 lui-même n’est pas encore autorisé au Royaume-Uni, et aucun inhibiteur HDAC similaire n’a été utilisé en clinique. « C’est un pas en avant positif, mais il faut encore progresser avant que ce traitement ne profite directement aux patients », a-t-il noté.

Brain Tumour Research, qui finance des recherches durables dans des centres spécialisés au Royaume-Uni, plaide pour un investissement accru du gouvernement et des associations caritatives dans la recherche sur les tumeurs cérébrales. L’objectif est d’accélérer le développement de nouveaux traitements et de trouver finalement un remède. L’association soutient un appel pour un budget national annuel de 35 millions de livres afin d’améliorer les taux de survie et les résultats des patients, en s’alignant sur les niveaux de financement d’autres cancers comme le cancer du sein et la leucémie.

Le Dr Karen Noble, directrice de la recherche, des politiques et de l’innovation chez Brain Tumour Research, a exprimé son enthousiasme quant aux résultats de l’étude. « Nous sommes ravis de voir des développements aussi prometteurs de notre Centre d’excellence. Un financement continu pour la recherche précoce est crucial pour découvrir de nouveaux traitements améliorés, et nous espérons que cette recherche mènera à des essais cliniques pour les patients atteints de méningiome. »

Katie Everett, 31 ans, de Romsey, dans le Hampshire, qui a été diagnostiquée avec un méningiome en juillet 2021, a partagé sa réaction à la nouvelle. Après avoir subi deux chirurgies et six semaines de radiothérapie, son dernier scan IRM a montré des résultats stables. « Ce développement est incroyablement excitant et rassurant. Il est réconfortant de savoir que des avancées comme celle-ci pourraient aider des personnes comme moi et ceux qui doivent endurer plusieurs séances de radiothérapie », a-t-elle déclaré.

Alors que la recherche continue, le potentiel de combiner les médicaments existants avec la radiothérapie offre une nouvelle voie prometteuse pour traiter les méningiomes et améliorer les résultats pour les patients confrontés à ces tumeurs difficiles.

(Avec des contributions des agences)

