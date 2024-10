Aucun aliment n’est entré dans le nord de Gaza depuis le début d’octobre

Aucun aliment n’st entré dans le nord de Gaza depuis le début d’octobre, mettant un million de personnes en danger de faim, a rapporté le Programme alimentaire mondial (PAM) à CNN vendredi.

En août, environ 700 camions d’aide ont atteint le nord de Gaza, tandis que seulement 400 camions sont arrivés en septembre après la suspension des opérations commerciales au passage d’Allenby entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie. Le PAM a déclaré qu’aucun camion de nourriture n’est entré dans le nord de Gaza ce mois-ci.

Mercredi, le PAM a noté que le volume d’aide entrant dans la région a chuté à son niveau le plus bas depuis des mois, obligeant l’organisation à suspendre la distribution de colis alimentaires en octobre. Le PAM a averti : « La faim reste répandue et la menace de famine persiste. Si le flux d’assistance ne reprend pas, un million de personnes vulnérables perdront cette bouée de sauvetage. »

Dans le centre de Gaza, deux grandes boulangeries, Al-Banna et Zadna à Deir al-Balah, ont été fermées pendant trois jours en raison de pénuries de farine et de carburant, selon des images de CNN et des rapports de travailleurs de boulangeries.

« Je suis le chef d’une famille de six personnes. Quand je travaille, je peux nourrir ma famille ; quand je ne travaille pas, nous devons nous passer de nourriture, » a déclaré Ahmad Abed, un employé de la boulangerie Al-Banna. « Les gens se battent pour la farine, allant de boulangerie en boulangerie à la recherche de pain. »

Amjad Al-Shawa, directeur du Réseau des ONG palestiniennes, a déclaré à CNN que le manque de farine et d’autres fournitures essentielles a conduit à la fermeture de boulangeries clés, qui sont vitales pour l’aide humanitaire. « La plupart des gens sont devenus dépendants de cette aide, et maintenant ils font face au risque de faim et de famine, » a-t-il dit.

Le pain est l’aliment de base des Palestiniens et est devenu une nécessité cruciale depuis que le conflit s’est intensifié il y a plus d’un an.

Plus tôt cette semaine, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a rapporté que le mois de septembre a connu les niveaux les plus bas de fournitures commerciales et humanitaires entrant à Gaza depuis au moins mars 2024.

L’armée israélienne a commencé une nouvelle opération terrestre dans le nord de Gaza le 6 octobre, citant des signes d’efforts de reconstruction de Hamas. L’armée a émis de nouveaux ordres d’évacuation pour les résidents du nord de Gaza et a élargi la « zone humanitaire » désignée à Al-Mawasi, dans le sud. Cependant, certains résidents ont exprimé des hésitations à quitter les zones nord assiégées en raison des craintes d’attaques israéliennes dans les zones désignées comme « zones sûres » pour les militants de Hamas.

CNN a contacté l’armée israélienne pour obtenir des commentaires sur le manque de nourriture et d’aide entrant dans la bande.