La poupée hantée la plus célèbre du Royaume-Uni a agressé 17 hommes, selon un enquêteur paranormal

Prouvant que la phrase « l’enfer n’a pas de fureur comme celle d’une femme rejetée » est vraie, un phénomène horrible est récemment apparu.

Une poupée antique, qui serait habitée par l’esprit d’une mariée délaissée nommée Elizabeth, est devenue le centre de divers événements paranormaux au Musée des Objets Hantés à Rotherham, dans le South Yorkshire.

Connue comme la poupée la plus hantée au monde, il est rapporté que la poupée aurait agressé au moins 17 hommes, dont certains ont subi des blessures physiques. Rapporté par le New York Post.

Mais, la question est, comment l’enquêteur paranormal et propriétaire du musée, Lee Steer, a-t-il entendu parler de cette poupée ? Eh bien, la réponse se trouve dans les achats en ligne.

En apprenant la supposée animosité de la poupée envers les hommes, Steer l’a achetée pour 866 £ sur eBay. Lors d’une enquête dans la « salle des poupées de mariée » du musée, Steer a ressenti une sensation de brûlure sur son cou et a ensuite trouvé des égratignures dans son dos que les témoins ont affirmé ressembler à un pentagramme.

Plus tard, parlant à un média, Steer a déclaré : « Il semble que la poupée ait une haine envers les hommes… Il y a eu bien plus de 15 personnes qui sont venues me dire qu’elles avaient été griffées. Ce sont tous des hommes et jamais une femme n’a été attaquée.

Actions dérangeantes de la poupée hantée

Choc, les actions de la poupée ne se limitent pas à des comportements troublants. Selon Steer, la poupée a déclenché des alarmes incendie, déplacé des objets dans la pièce et causé des perturbations électroniques dans les enregistrements vidéo.

Lors d’une enquête paranormale, un flacon de parfum aurait été jeté à travers la pièce, et les mots « mariée » et « hantise » seraient mystérieusement apparus sur les images.

Outre Lee Steer, un autre enquêteur paranormal, Jon-Paul Kenny, a également eu une expérience étrangement inquiétante avec la poupée. Pendant une session en direct sur TikTok au musée, il a signalé avoir ressenti une traction sur sa chemise, comme si quelqu’un l’avait attrapé par derrière, bien qu’il était seul dans la pièce avec juste sa petite amie et la poupée.