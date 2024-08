Regardez : Un ancien espion du Pentagone affirme que le gouvernement américain possède des « corps extraterrestres » et des véhicules d’origine mystérieuse

Un ancien espion du Pentagone a fait une déclaration étonnante et bizarre. Récemment, l’ancien espion a affirmé que des extraterrestres ont non seulement visité la Terre, mais que le gouvernement américain est au courant de leur existence depuis des décennies.

De plus, il a également affirmé que les autorités possédaient des véhicules d’« origine inconnue » qui ne viennent ni des États-Unis ni de tout autre pays connu.

En publiant un extrait de l’interview d’Elizondo, le Daily Mail a écrit : « Un ancien espion dit que le gouvernement américain est ‘au courant’ des EXTRATERRESTRES depuis des décennies. L’enquêteur UFO Luis Elizondo a déclaré aux journalistes qu’il pouvait confirmer qu’un véhicule d’‘origine inconnue’ avait été récupéré lors du crash de Roswell en 1947. »

Cette vidéo a attiré plus de 60 000 vues et plus de 1 400 likes, suscitant une large gamme de réactions de la part des spectateurs.

Alors que certaines personnes sont convaincues par les affirmations de l’ancien espion, d’autres restent sceptiques.

En réagissant à ce post, un utilisateur a dit : « Eh bien… c’est vraiment égoïste de penser que nous sommes les êtres les plus intelligents de l’UNIVERS ENTIER !!! Il est évident qu’il y a des extraterrestres là-bas. »

Un autre a questionné : « Je n’ai jamais cru à cela, mais en regardant les choses dans la vie, pourquoi tant de gens disparaissent-ils ? Comme tant par jour ? Je suppose qu’il y a plus dans l’histoire ? »

Cependant, le troisième utilisateur était sceptique quant à cette affirmation, disant : « Jamais de preuve réelle, cependant. » Mais le quatrième utilisateur a approuvé en disant : « Enfin quelqu’un qui dit la vérité.