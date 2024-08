Alerte d’urgence au Japon : Des milliers de personnes ont été évacuées sous la menace d’une tempête

Les habitants de certaines régions du Japon ont reçu l’ordre d’évacuer et certains foyers ont été privés d’électricité alors que le typhon Ampil s’approche de la côte près de Tokyo.

Selon le Centre conjoint d’alerte aux typhons (JTWC), la tempête, située à 121 milles nautiques au sud-est de Yokosuka, dans l’agglomération de Tokyo, s’est intensifiée pour atteindre la force équivalente à celle d’un ouragan de catégorie 4, avec des vents atteignant jusqu’à 212 kilomètres par heure (131 mph) alors qu’elle se déplace vers le nord à 18 kph (11 mph).

Le typhon Ampil a rapidement gagné en puissance au cours des deux derniers jours, en partie parce qu’il s’est déplacé au-dessus d’eaux très chaudes, ce qui a augmenté l’humidité de l’air et alimenté le typhon.

La tempête devrait continuer à s’intensifier au cours des 12 prochaines heures, et pourrait atteindre son apogée lorsqu’elle passera à proximité du Japon.

En prévision de l’arrivée du typhon, les autorités de la ville côtière d’Isumi ont émis des avis d’évacuation à l’intention de près de 17 000 ménages, invitant tout particulièrement les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les personnes handicapées, à se mettre à l’abri.

Selon les prévisions, la tempête devrait frapper la région d’ici la fin de la journée de vendredi, accompagnée de vents violents et de fortes pluies.

Un avis similaire a également été émis dans la ville de Yokohama, au sud de Tokyo, les autorités avertissant tous les habitants qu’ils devaient se préparer à évacuer.

Vendredi matin, alors que la pluie et le vent s’intensifiaient dans les zones côtières, plus d’un millier de foyers avaient été privés d’électricité, selon la compagnie d’électricité TEPCO.

En réaction à la tempête, les chemins de fer et les compagnies aériennes annulent leurs services pendant la période de pointe des voyages d’été. Deux grandes compagnies aériennes, Japan Airlines et All Nippon Airways, ont annulé environ 500 vols desservant les aéroports de Haneda et de Narita dans la capitale, a rapporté NHK. Le réseau ferroviaire japonais est également perturbé par le typhon Ampil. Six lignes de trains à grande vitesse ont suspendu leurs services ou annoncé des retards importants, notamment la ligne Tokaido, un axe majeur reliant Tokyo et Osaka.

Les responsables de la météorologie mettent en garde contre des conditions météorologiques difficiles dans le nord et l’est du Japon, notamment des vents violents, une mer agitée, de fortes pluies, ainsi que des risques d’inondations et de glissements de terrain.

Les autorités invitent le public à prendre les précautions nécessaires et à se préparer à l’impact de la tempête.

Selon l’agence météorologique japonaise, le centre de la tempête devrait rester légèrement au large à mesure qu’elle tourne vers le nord-est et s’éloigne du Japon.

Si elle reste au large et ne fait qu’effleurer la côte, elle pourrait avoir un impact plus léger sur le Japon, en apportant de la pluie et du vent dans certaines zones, notamment à Tokyo.

En revanche, elle pourrait avoir un impact beaucoup plus important si elle change de direction et que son centre se rapproche de la côte, voire qu’elle touche terre.

La tempête devrait s'affaiblir d'ici samedi matin, heure locale, et s'atténuer en se déplaçant vers des eaux plus fraîches au cours du week-end.