Boko Haram attaque un village nigérian, tuant 81 personnes

Des militants présumés de Boko Haram ont lancé une attaque brutale contre un village du nord-est du Nigeria dimanche après-midi, tuant au moins 81 personnes, a rapporté Al Jazeera.

Les assaillants ont également incendié des maisons et des magasins. Selon un responsable local, Bulama Jalaluddeen, le bilan confirmé est de 81 morts, bien que Modu Mohammed, un habitant de Mafa, ait déclaré que le nombre réel pourrait être supérieur à 100, certains corps n’ayant pas encore été découverts.

D’après Dungus Abdulkarim, porte-parole de la police de l’État de Yobe, les terroristes ont tué plusieurs personnes et incendié des maisons et des magasins. Cependant, on ne sait pas encore combien de personnes ont été tuées dans l’attaque.

Abdulkarim a déclaré que l’attaque était probablement une mesure de représailles pour le meurtre de deux membres de Boko Haram par des milices locales. Le nombre exact de victimes n’est pas encore déterminé.

L’attaque impliquait environ 150 militants armés de fusils et de lance-roquettes qui avaient avancé sur plus de 50 motos.

L’État de Yobe, où se trouve le village, souffre depuis longtemps d’une insurrection de Boko Haram qui a causé d’innombrables morts et déplacements au cours des 15 dernières années.