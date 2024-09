Bolivie: Pourquoi le pays sud-américain a-t-il déclaré l’état d’urgence national?

La Bolivie a déclaré l’état d’urgence national en raison d’incendies forestiers intenses, comme l’a annoncé le ministère de la Défense du pays samedi. Lors d’une conférence de presse, le ministre de la Défense, Edmundo Novillo, a expliqué que cette déclaration faciliterait la coordination rapide du soutien international. Novillo a indiqué que cette mesure permettrait une assistance plus agile et efficace de la part des nations amies et de la coopération internationale.

Selon Inpe, l’agence brésilienne de recherche spatiale qui suit les incendies, la Bolivie a connu le plus grand nombre d’incendies de forêt depuis 2010, avec au moins 3 millions d’hectares brûlés cette année. L’Amérique du Sud traverse actuellement sa saison de feux de forêt maximale, qui s’étend d’août à septembre, après une saison de feux inhabituelle ayant commencé en juillet en raison d’une sécheresse.

Les ressources de lutte contre les incendies en Bolivie sont surchargées, poussant le gouvernement à rechercher une aide internationale. Les volontaires autochtones ont tenté de protéger leurs terres, utilisées pour la culture des aliments et l’alimentation du bétail près de la forêt de Chiquitano qui s’étend vers le Brésil et le Paraguay, mais certains ont dû évacuer.

Incendies de forêt annuels en Bolivie

Le Brésil a également été confronté à des incendies importants dans ses villes, et la forêt amazonienne connaît son pire début depuis deux décennies après une sécheresse record. Malgré la résistance des communautés, les incendies ont ravagé les territoires autochtones et les zones protégées de l’Amazonie bolivienne. Ces incendies ont perturbé les sources alimentaires, l’accès à l’eau potable et détruit des maisons. Le problème va au-delà du changement climatique pour toucher des questions structurelles : les politiques nationales favorisent les économies extractives. Les communautés savent que les incendies seront utilisés comme prétexte pour empiéter sur leurs terres.

En 2019, la Bolivie a connu ses plus grands incendies de forêt enregistrés, affectant plus de 6 000 000 d’hectares dans l’est de la Bolivie, principalement dans la forêt sèche de Chiquitano de Santa Cruz. Cette année-là, il y a eu un débat significatif sur le « paquet de normes incendiaires », un ensemble de lois et décrets de 2013 à 2019 favorisant la déforestation et assouplissant les permis pour l’agriculture sur brûlis. Le « paquet de normes incendiaires » est considéré comme un facteur clé des incendies de forêt annuels du pays.

En 2020, les changements apportés au Plan d’utilisation des terres de Beni (PLUS) ont mis en évidence les efforts de certains secteurs pour légaliser la déforestation et modifier les catégories de terres pour étendre l’élevage et l’agriculture de monoculture. Depuis l’approbation du PLUS à Beni, il y a eu une augmentation des foyers d’incendie dans le département.

Changement climatique aggravant les incendies forestiers en Bolivie

De plus, le changement climatique est devenu une réalité indéniable. En octobre, des températures exceptionnellement élevées ont été enregistrées par le Service national de météorologie et d’hydrologie dans au moins cinq départements. En octobre de l’année dernière, environ 105 municipalités en Bolivie avaient déclaré une catastrophe en raison de la pluie insuffisante. La combinaison de températures élevées et de sécheresse a entraîné la perte des cultures agricoles dans les communautés autochtones et a rendu les forêts extrêmement susceptibles aux incendies. La technique traditionnelle de brûlis, autrefois gérable, a conduit à des incendies sans précédent dans les provinces d’Abel Iturralde et de José Ballivián durant cette période.

Dans cette crise climatique, il est crucial de remettre en question les normes nationales et les politiques qui favorisent les économies extractives liées aux incendies forestiers. En 2022, la Bolivie était le troisième pays en termes de déforestation des forêts primaires tropicales au niveau mondial. L’exploitation aurifère alluviale a augmenté dans l’Amazonie bolivienne, entraînant la déforestation par des activités illégales, des modifications des cours d’eau et une pollution au mercure.

Déforestation atteignant des niveaux alarmants en Bolivie

La Bolivie reçoit souvent moins d’attention par rapport au Brésil malgré une perte annuelle de forêt importante. En 2022, la Bolivie a perdu 245 177 hectares de forêt primaire, représentant 12,4 % de la déforestation totale de l’Amazonie cette année-là. Les territoires combinés de l’Amazonie de la Colombie et du Pérou, totalisant environ 127 millions d’hectares, ont représenté seulement 12,2 %, selon le Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), un réseau axé sur le suivi de la déforestation dans la région.

Plus de la moitié de la Bolivie est constituée de régions sauvages amazoniennes, s’étendant au sud à travers les départements de Pando, Beni et Santa Cruz, et couvrant une grande partie de la zone nord-est du pays. Elle atteint également la partie nord de La Paz et le bord est de Cochabamba.

La destruction dans cette partie cruciale mais souvent négligée de l’Amazonie s’est accélérée de manière significative. Entre 2002 et 2023, plus de 4 millions d’hectares de forêt primaire—équivalents à la taille de la Suisse—ont été perdus, selon Global Forest Watch. Cela représente une réduction de 10 % de la couverture forestière primaire depuis le début des années 2000.

La déforestation récente est principalement due à des incendies incontrôlés. Ces incendies causés par l’homme, destinés à défricher des terres pour l’agriculture par une pratique connue sous le nom de « chaqueo », deviennent souvent des incendies de grande envergure. De nombreux incendies sont illégaux et deviennent incontrôlables, détruisant de grandes zones de forêt.

Les tropiques perdent leur couverture forestière

Les tropiques continuent de perdre des forêts primaires à un rythme inquiétant, avec une surface de couverture forestière équivalente à la moitié de la taille du Panama disparue en 2023, selon les données du laboratoire GLAD de l’Université du Maryland.

Les données révèlent que la perte de forêt primaire l’année dernière a totalisé 3,7 millions d’hectares (9,1 millions d’acres), comme le rapporte la plateforme Global Forest Watch (GFW) gérée par le World Resources Institute (WRI). Cela représente une diminution de 9 % par rapport à 2022, mais cela reste presque inchangé par rapport aux taux de déforestation de 2019 et 2021. Au cours des deux dernières décennies, le monde a systématiquement perdu entre 3 millions et 4 millions d’hectares (7,4 millions à 9,9 millions d’acres) de forêt tropicale chaque année.

Cette tendance éloigne la planète de l’objectif d’atteindre zéro déforestation d’ici 2030, un objectif mondial établi par 145 pays lors du sommet climatique COP26 à Glasgow en 2021.

La perte des forêts, en particulier dans les régions tropicales, contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Arrêter et inverser la perte des forêts d’ici la fin de la décennie est jugé crucial pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter l’augmentation de la température mondiale moyenne à 1,5 °C (2,7 °F) au-dessus des niveaux préindustriels.