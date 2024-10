Démocrates vs Républicains – En quoi sont-ils différents les uns des autres ?

Les élections américaines approchent à grands pas. Une fois de plus, les deux grands partis du pays s’affrontent pour obtenir le pouvoir ultime. Cet article explorera les croyances, les leaders emblématiques et l’histoire des deux principaux partis des États-Unis d’Amérique : les Démocrates et les Républicains.

Distinction générale

Il est généralement considéré que les Démocrates sont perçus comme des libéraux et que les Républicains sont vus comme des conservateurs. Les Démocrates croient en une plus grande intervention du gouvernement dans la définition des politiques économiques, soutenant la réglementation et les programmes d’aide sociale. En revanche, les Républicains estiment qu’une intervention gouvernementale minimale est nécessaire pour le bien-être économique. Cette vision contraire est déterminée par leur position sur les politiques fiscales. Les Démocrates plaident pour une imposition progressive afin de financer le rôle élargi du gouvernement. Pendant ce temps, les Républicains soutiennent des impôts plus bas pour tous.

Les Républicains croient qu’il faut allouer des budgets maximums à l’armée. Ils poursuivent agressivement les intérêts de sécurité nationale, allant même jusqu’à être prêts à agir de manière unilatérale ; les Démocrates, en revanche, croient au multilatéralisme. Sur les questions sociales, les Démocrates recherchent plus de liberté que les Républicains, qui croient en un chemin traditionnel, soutenant l’intervention gouvernementale dans de telles situations.

En termes de domination géographique, les Démocrates règnent sur les grandes villes, tandis que les Républicains sont populaires dans les régions rurales.

Croyances des partis politiques

Démocrates

Les Démocrates sont connus comme les libéraux qui croient aux politiques progressistes. Ils croient en l’égalité sociale et économique, favorisant une plus grande intervention du gouvernement dans l’économie, mais s’opposant à l’implication d’activités non économiques privées des citoyens. Les Démocrates luttent pour les droits civils et fondamentaux des minorités, garantissant la sécurité des individus. Les programmes d’aide sociale sont soutenus par les Démocrates, qui soutiennent des programmes d’aide sociale tels que Medicaid et les bons alimentaires. Pour financer de tels programmes de bien-être, les Démocrates préconisent une imposition progressive. De plus, les Démocrates croient en la protection de l’environnement, s’opposant à la violence armée, aux lois sur les immigrants libérales et aux droits des travailleurs.

Républicains

Bien que les fondateurs du Parti républicain aient rejeté le droit des États et des territoires d’autoriser l’esclavage, le parti moderne défend généralement les droits des États par rapport à l’autorité fédérale dans la plupart des cas, et s’oppose à l’intervention fédérale dans des domaines traditionnellement régis par les États et les localités, comme la police et l’éducation. Comme le Parti démocrate, le Parti républicain est fortement décentralisé, ce qui entraîne des points de vue divers sur certaines questions. Cependant, il tend à être plus unifié idéologiquement au niveau national par rapport au Parti démocrate.

Les Républicains prônent la réduction des impôts comme moyen d’augmenter l’économie avec la liberté économique individuelle. Ils s’opposent à une réglementation extensive de l’économie par le gouvernement, aux programmes sociaux financés par l’État et aux politiques visant à renforcer les droits des travailleurs. De nombreux Républicains, bien que ce ne soit pas le cas pour tous, soutiennent une plus grande régulation gouvernementale des vies privées et non économiques des citoyens dans certains domaines, tels que l’avortement. Cependant, la plupart des Républicains s’opposent fermement à la législation sur le contrôle des armes à feu. Les Républicains sont généralement plus enclins que les Démocrates à soutenir la prière organisée dans les écoles publiques et à s’opposer à la reconnaissance légale des droits égaux pour les homosexuels et les lesbiennes.

Codes de couleur des partis

Traditionnellement, en Grande-Bretagne, la couleur bleue est utilisée pour les conservateurs et la couleur rouge est utilisée pour les Républicains. La pratique d’utiliser des couleurs pour représenter des partis politiques a gagné en popularité grâce aux bulletins d’information télévisés qui employaient des cartes codées par couleur lors des élections présidentielles. Cependant, il n’y avait pas de normalisation, car différents médias utilisaient diverses palettes de couleurs.

Lors des élections présidentielles américaines de 2000, et du processus prolongé pour déterminer le gagnant, les principaux médias ont attribué le rouge aux Républicains et le bleu aux Démocrates. Ces associations de couleurs sont depuis devenues durables. Le codage couleur que nous reconnaissons aujourd’hui a été établi lors des élections de 2000, notamment après que le New York Times et USA Today ont publié leurs premières cartes électorales en couleur. Selon le rédacteur graphique senior Archie Tse, le Times a choisi le rouge pour les Républicains parce que « le rouge commence par ‘r’, et Républicain commence par ‘r’ », ce qui le rendait plus naturel. L’élection, qui s’est prolongée jusqu’à la mi-décembre, a solidifié l’association des Démocrates avec le bleu et des Républicains avec le rouge — des marques qui devraient persister dans un avenir prévisible.

Figures emblématiques

Démocrates

Les présidents démocrates emblématiques incluent Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson et Barack Obama. Franklin D. Roosevelt (FDR) est notable non seulement en tant que figure démocrate mais aussi en tant que président ayant servi le plus longtemps dans l’histoire des États-Unis, occupant ses fonctions pendant quatre mandats, du 4 mars 1933 au 12 avril 1945, soit un total de 12 ans. Son leadership pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale a eu un impact durable sur le pays, et sa longévité a conduit à l’adoption du 22ème amendement, qui limite les présidents à deux mandats.

En 2016, Hillary Clinton a fait histoire en tant que première femme à obtenir la nomination présidentielle d’un grand parti américain, bien qu’elle ait perdu l’élection. Shirley Chisholm est devenue la première femme afro-américaine élue au Congrès en 1968, et en 2007, Nancy Pelosi est devenue la première femme présidente de la Chambre.

Total des présidents démocrates : 16

Président ayant servi le plus longtemps : Franklin D. Roosevelt (FDR) a été président pendant 12 ans, du 4 mars 1933 au 12 avril 1945. Il est le seul président américain à avoir servi plus de deux mandats, et il a dirigé le pays pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale.

Républicains

Les présidents républicains emblématiques incluent Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan et George W. Bush. Bien que de nombreux présidents républicains aient terminé deux mandats, aucun n’a dépassé la limite de huit ans établie par le précédent de George Washington et ultérieurement formalisée par le 22ème amendement. Eisenhower, un héros de la Seconde Guerre mondiale, a été président de 1953 à 1961, dirigeant la nation pendant une période de prospérité d’après-guerre et de tensions croissantes de la guerre froide.

Total des présidents républicains : 19

Président ayant servi le plus longtemps : Dwight D. Eisenhower a servi deux mandats complets du 20 janvier 1953 au 20 janvier 1961. Cependant, aucun président républicain n’a servi plus longtemps que les deux mandats standards de 8 ans.

Le président des États-Unis ayant servi le plus longtemps

Le président des États-Unis ayant servi le plus longtemps dans l’histoire est Franklin D. Roosevelt, qui a occupé ses fonctions pendant 12 ans, une durée sans précédent dans l’histoire du pays. Bien que les partis démocrate et républicain aient principalement dominé la présidence, l’histoire américaine précoce a présenté des dirigeants issus de divers partis désormais disparus.

Les élections américaines auront lieu le 5 novembre et les résultats seront déclarés le 6 novembre. Cette année, Kamala Harris se présente pour les Démocrates et Donald Trump se présentera en tant que représentant des Républicains.