Donald Trump Se Tient Derrière Du Verre Pare-balles Depuis la Fusillade

Donald Trump a tenu son premier rassemblement politique en plein air depuis avoir survécu à une tentative d’assassinat, lors d’un événement en Caroline du Nord mercredi, où il a ciblé sa rivale démocrate montante, Kamala Harris. S’exprimant derrière une vitre pare-balles dans un musée de l’aviation, Trump, âgé de 78 ans, a qualifié Harris de « personne la plus radicale de gauche » ayant jamais candidaté à la présidence, avertissant que si elle gagnait en novembre, « des millions d’emplois disparaîtraient du jour au lendemain ».

Il a également affirmé qu’une victoire de Harris pourrait entraîner un conflit mondial, en déclarant : « Si la camarade Kamala gagne en novembre, la Troisième Guerre mondiale est pratiquement garantie. »

Le rassemblement, organisé devant des avions de guerre anciens, a aussi été une occasion pour Trump de réaffirmer sa domination dans l’organisation d’événements à grande échelle, alors que Harris attire des foules importantes depuis qu’elle a remplacé Joe Biden en tête du ticket démocrate. C’était le premier grand événement en plein air de Trump depuis avoir été légèrement blessé lors d’une tentative d’assassinat durant un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, un mois plus tôt, où un participant a été tué avant que le tireur ne soit abattu par un tireur d’élite du Secret Service.

Malgré les recommandations du Secret Service de tenir des événements dans des lieux intérieurs plus contrôlés, Trump a continué à organiser des rassemblements, y compris une dizaine de réunions en intérieur. Mercredi, Trump et son candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, ont parlé derrière un écran pare-balles, s’adressant à la foule à Asheboro. À un moment donné, Trump est descendu de la scène pour aider un participant éprouvant un problème médical, soulignant ainsi son lien avec la foule.

Les foules ont toujours été au cœur de l’image politique de Trump, le présentant comme un leader populiste. Tout au long de sa présidence, il a régulièrement organisé de grands rassemblements, même avant l’élection, les utilisant pour projeter de la force et contraster son approche avec le style de campagne plus discret de Biden.

Cependant, la stratégie de Trump a rencontré un revers le 21 juillet lorsque Biden s’est retiré de la course de manière inattendue et a soutenu Harris, entraînant une montée en flèche de soutien pour elle. La capacité de Harris à attirer de grandes foules, souvent dépassant les 10 000 personnes, est devenue un changement visible de dynamique. Ses rassemblements récents, y compris un à Milwaukee, ont attiré une attention significative, égalant ou surpassant les foules que Trump comptait comme un élément clé de sa campagne.

La Caroline du Nord, un État clé dans l’élection du 5 novembre, est parmi les principaux champs de bataille où la course est très disputée. Le résultat de l’élection sera déterminé par le Collège électoral, les candidats concentrant leurs efforts sur les quelques États où la course est la plus compétitive.