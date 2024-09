Elon Musk’s X fait face à une interdiction au Brésil suite à une décision de la Cour suprême.

La Cour suprême du Brésil a voté à l’unanimité pour maintenir l’interdiction de la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk, X, selon un rapport d’Al Jazeera. L’interdiction, qui est entrée en vigueur samedi, a été initialement imposée par le juge Alexandre de Moraes après que l’entreprise de Musk n’a pas respecté le délai imposé par le tribunal pour nommer un représentant légal au Brésil.

Lundi, cinq juges ont été invités à revoir la décision d’interdire X dans le pays. « Il n’est pas possible pour une entreprise d’opérer sur le territoire d’une nation tout en essayant d’imposer ses propres règles », a déclaré le juge Flavio Dino, qui, avec le juge Cristiano Zanin, a soutenu la décision de Moraes. Dino a ajouté : « Une partie qui refuse délibérément de se conformer aux ordres du tribunal semble se considérer au-dessus de la loi, risquant de devenir un hors-la-loi. »

Les juges Carmen Lucia et Luiz Fux ont également soutenu Moraes, rendant la décision unanime, comme le rapporte Al Jazeera. Cependant, certains juges ont indiqué que la suspension pourrait être levée si X se conforme aux précédentes décisions judiciaires.

L’ordre initial du juge Moraes, publié vendredi, a qualifié Musk de « hors-la-loi » qui cherche à « faciliter la propagation massive de la désinformation, des discours de haine et des attaques contre l’État de droit démocratique, sapant ainsi le libre choix de l’électorat en empêchant l’accès à des informations réelles et précises. »

La Cour suprême a ordonné à tous les fournisseurs de télécommunications au Brésil de fermer X. L’interdiction restera en vigueur jusqu’à ce que X se conforme aux ordres de Moraes et paie les amendes en suspens, qui s’élevaient à plus de 3 millions de dollars américains la semaine dernière. Musk, qui a acheté X (anciennement connu sous le nom de Twitter) en 2022, a condamné cette décision comme étant de la censure. Vendredi, il a décrit X comme la principale « source de vérité » au Brésil et a qualifié Moraes de « dictateur ».

Depuis qu’il a acquis X, Elon Musk a mis en œuvre des changements significatifs sur la plateforme, notamment en réduisant ses équipes de modération de contenu. Il a de plus en plus promu des contenus d’extrême droite et des affirmations non fondées sur son flux personnel, se heurtant récemment au gouvernement britannique au sujet des émeutes anti-migrants et anti-musulmans. Musk a également soutenu Donald Trump pour la présidence des États-Unis et a mené une interview déférente avec Trump en août, alors que l’ancien président fait campagne pour les élections de novembre.

Le Brésil adopte une position ferme contre X dans sa forme actuelle. L’interdiction menace l’un des plus grands marchés de l’entreprise et intervient à un moment où Musk a du mal à générer des revenus publicitaires. Le Brésil, avec une population d’environ 215 millions d’habitants, compte environ 40 millions d’utilisateurs de X. Les entreprises et les individus qui continuent d’utiliser la plateforme via des connexions cryptées pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu’à 50 000 reais (9 000 USD) par jour.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a exprimé lundi son approbation de la décision de la Cour suprême, déclarant à CNN Brasil qu’il était « satisfait » de la décision et qu’il croyait qu’elle envoyait un message clair.

Avec des contributions de l’ANI.