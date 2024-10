Explosion à l’aéroport de Karachi : 2 travailleurs chinois tués, d’autres blessés.

Une explosion dévastatrice à l’extérieur de l’aéroport de Karachi au Pakistan, dimanche soir, a entraîné la mort de deux travailleurs chinois et fait au moins huit blessés. L’explosion, survenue vers 23 heures, a suscité de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des ressortissants étrangers dans le pays, en particulier ceux impliqués dans des projets d’infrastructure importants.

Details de l’attaque

Selon des responsables pakistanais et chinois, l’explosion est liée à un camion-citerne qui a explosé à l’extérieur de l’aéroport, le plus grand du pays. L’ambassade de Chine a confirmé qu’un convoi transportant du personnel de la société Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited a été attaqué. La déclaration de l’ambassade a indiqué qu’en plus des deux décès, un autre ressortissant chinois a été blessé et qu’il y avait également des victimes parmi les Pakistanais présents lors de l’incident.

Le ministre de l’Intérieur de la province, Zia Ul Hassan, a déclaré dans une interview avec la chaîne de télévision locale Geo que l’explosion semblait être une attaque ciblée contre les étrangers, soulignant les risques croissants auxquels sont confrontés les expatriés au Pakistan.

Reactions et suites

L’ambassade de Chine a condamné l’incident, qualifiant cet acte de « terroriste », et a souligné l’importance d’une enquête approfondie pour traduire en justice les responsables. La déclaration a exprimé des condoléances aux victimes et à leurs familles, en exhortant les citoyens chinois au Pakistan à prendre les précautions nécessaires face aux préoccupations croissantes en matière de sécurité.

« L’Ambassade de Chine et les Consulats généraux au Pakistan condamnent fermement cette attaque terroriste et expriment de profondes condoléances aux victimes innocentes des deux pays », indique la déclaration.

Temoignages et description de la scène

Les vidéos de la scène montraient une scène terrible, avec des flammes engloutissant plusieurs véhicules et une épaisse colonne de fumée s’élevant dans le ciel nocturne. Les témoins ont rapporté que l’explosion était si puissante qu’elle a secoué les structures de l’aéroport voisin. Rahat Hussain, un employé du département de l’aviation civile, a évoqué l’intensité de l’explosion, notant son impact profond sur la zone environnante.

Enquetes officielles

Le chef de la police, Azfar Mahesar, a déclaré aux médias que l’explosion semblait provenir d’un camion-citerne. « Nous déterminons la nature et les raisons de l’explosion. Cela prend du temps », a-t-il indiqué, ajoutant que des investigations étaient en cours. Les autorités travaillent à établir les causes exactes et les circonstances de l’explosion.

En réponse à l’incident, une présence militaire significative était sur place, qui a été bouclée pendant que les responsables commençaient leur évaluation et leurs enquêtes. Le ministre de l’Intérieur provincial et le chef de la police ont tous deux visité les lieux, bien qu’ils se soient abstenus de faire des déclarations publiques aux médias.