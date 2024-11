Kai Trump partage un vlog de la célébration électorale de Mar-a-Lago pour la victoire de son grand-père Donald Trump

En partageant une vue intime et en coulisses de la fête électorale de sa famille à Mar-a-Lago, Kai Trump, la petite-fille de Donald Trump âgée de 17 ans, a déclaré qu’elle et sa famille avaient été submergées par l’émotion après le triomphe de son grand-père. La fille de Donald Trump Jr. et de son ex-femme Vanessa a partagé les événements menant à la déclaration de la victoire de Donald Trump contre Kamala Harris, une victoire électorale aussi émotive que festive pour la famille.

Kai a publié un vlog très détaillé sur sa chaîne enregistrant sa préparation et l’excitation qui montait tout au long de la nuit électorale. En se préparant pour la vidéo, Kai est apparue avec une coiffure et un maquillage professionnels, vêtue d’une mini-robe noire brillante sans bretelles, accompagnée de talons dorés.

Avec un mélange d’excitation et de nervosité, elle s’est rendue à Mar-a-Lago, le domaine de Trump en Floride, où les membres proches de la famille et des amis s’étaient rassemblés pour soutenir l’ancien président. « Je n’ai pas vu mon grand-père depuis un moment parce qu’il faisait campagne », a-t-elle dit depuis la voiture, expliquant la difficulté de le joindre pendant les derniers jours frénétiques de sa campagne. « Il m’appelle presque tous les deux jours. » Je suis prête à faire la fête ce soir, et j’espère que nous gagnerons – croisons les doigts, bien sûr.

L’angoisse anticipée de Kai

Au cours de la soirée, Kai a révélé qu’elle était à la fois anxieuse et pleine d’espoir. Elle a exprimé son admiration pour son grand-père, affirmant que c’est un homme qui travaille si dur et qui est si déterminé. « Je ne connais personne d’aussi travailleur et déterminé que lui », a-t-elle déclaré avec une profonde fierté.

À l’intérieur de Mar-a-Lago, l’ambiance était chaleureuse et confortable, avec des canapés disposés devant trois grands écrans diffusant la couverture en direct des élections. Parmi les invités figuraient Don Jr., Eric Trump, Barron Trump, Tiffany Trump, Ivanka Trump et son mari Jared Kushner, ainsi que le milliardaire Elon Musk et des amis proches.

Au fur et à mesure que la nuit avançait, les résultats des votes arrivaient, créant une montagne russe de moments tendus entrecoupés d’instants de soulagement partagés autour d’un dîner avec les membres de la famille et des alliés.

Une nuit de hauts et de bas avec les réflexions de Kai

Dans une vidéo enregistrée quelques jours plus tard, elle a réfléchi à cette nuit inoubliable, se rappelant comment elle n’avait pas pu continuer à filmer une fois les résultats confirmés pour la victoire de Trump. « Nous célébrions juste en famille », a-t-elle expliqué, racontant comment cette nuit s’est transformée en une victoire émotive pour eux tous. « C’était très spécial. Je suis tellement fière de lui. Il a travaillé dur chaque jour pour ce pays. »

L’un des moments les plus poignants de sa vidéo a été lorsqu’elle a raconté sa réaction à l’annonce de la victoire de Trump en Pennsylvanie, un État clé dans la course. Submergée par l’émotion, Kai a révélé qu’elle avait fondu en larmes. « La nuit électorale a été vraiment spéciale pour toute notre famille car nous avons combattu jusqu’à la fin. » Cela l’a émue de savoir qu’il était en train de gagner ; bientôt, elle a commencé à pleurer. Lorsqu’on lui a demandé si elle savait qu’il allait finalement se battre et gagner, elle a répondu : « Il s’est enfin battu et a gagné. »

Kai admire l’engagement de son grand-père

« Il est vraiment une personne incroyable et unique qui fait preuve d’une loyauté totale envers l’Amérique sans poser de questions », a déclaré Kai. « Il ne prend vraiment aucune pause, ne fait rien d’autre que de travailler », a-t-elle souligné le grand rôle qu’il a joué pour elle comme modèle.

Sa vidéo s’est terminée par un hommage à l’engagement sans relâche de Donald Trump : « Je suis impatiente de voir ce qu’il fera pour le pays », a déclaré Kai. « Quand je serai grande, je veux être comme lui et me battre comme lui », a-t-elle partagé, ajoutant : « Je suis vraiment excitée de voir ce qu’il va faire dans les prochaines années. » Je pense qu’il va réussir parce que tout ce qu’il fait, il le fait pleinement. Et, par conséquent, il le mérite plus que n’importe qui d’autre sur cette terre.