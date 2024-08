La BNM lance une campagne de sensibilisation en Europe et aux États-Unis en faveur de l’indépendance du Baloutchistan

Les sections néerlandaise et américaine du Mouvement national baloutche (BNM) ont organisé jeudi une campagne de sensibilisation dans plusieurs villes, dont Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Eindhoven. La campagne visait à sensibiliser le monde à l’histoire du Baloutchistan et à sa lutte permanente pour l’indépendance vis-à-vis du Pakistan, selon un communiqué de la BNM. La campagne a mis l’accent sur le 11 août, jour où le Baloutchistan a obtenu son indépendance de la domination britannique et s’est déclaré une nation indépendante, distincte du Pakistan. Au cours de la campagne, les membres du BNM ont distribué des brochures décrivant en détail la lutte du Baloutchistan, et plus particulièrement le mois de mars 1948, lorsque le Pakistan a occupé la région par la force. Depuis lors, la communauté baloutche a subi de graves atrocités, notamment des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, des violences à l’encontre des femmes et des enfants, des pillages et l’abandon de milliers de corps mutilés, selon la déclaration de la BNM. La brochure exhorte les citoyens du monde à s’élever contre l’occupation pakistanaise et le génocide du peuple baloutche, en soulignant que la solidarité internationale peut inspirer le peuple du Baloutchistan et contribuer à la justice et à la protection des droits de l’homme. Auparavant, la section britannique du BNM avait organisé un rassemblement à Trafalgar Square, à Londres, pour condamner les atrocités commises par les forces de sécurité pakistanaises contre des manifestants pacifiques lors du rassemblement national baloutche à Gwadar, Mastung et Nushki. Des centaines de participants, dont des membres des diasporas baloutche et sindhi, se sont joints à la manifestation. Le rassemblement s’est concentré sur les disparitions forcées des membres du Conseil de la jeunesse baloutche (BYC) et sur les barrages routiers mis en place par les forces de sécurité pakistanaises pour réprimer la résistance. Les manifestants ont demandé la fin du siège de Gwadar et la justice pour les victimes du terrorisme soutenu par l’État. Les organisateurs du rassemblement ont condamné les actions intolérables des forces de sécurité pakistanaises contre des personnes innocentes à Gwadar, Mastung et Nushki. (Avec les commentaires de l’ANI) Lire aussi : Alerte d’urgence au Japon : Des milliers de personnes évacuées sous la menace d’une tempête