La France va tester l’interdiction des téléphones portables pour les moins de 15 ans dans les écoles

La France s’apprête à lancer une expérience significative interdisant les téléphones portables dans les écoles secondaires pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans. L’initiative, visant à offrir une « pause numérique » aux élèves, verra la participation de près de 200 écoles à l’expérience. Si elle réussit, cette interdiction pourrait être étendue à l’échelle nationale dès janvier.

Détails de l’essai L’essai, annoncé par la ministre de l’Éducation par intérim Nicole Belloubet, obligera les élèves à remettre leur téléphone dès leur arrivée à l’école. Cette nouvelle politique va au-delà de la loi de 2018, qui restreignait l’utilisation des téléphones sur le terrain de l’école mais permettait aux élèves de conserver leurs appareils.

L’objectif de l’essai est de réduire les effets négatifs du temps d’écran excessif, y compris les problèmes liés au sommeil, à l’activité physique et à l’obésité, comme le souligne un récent rapport de 140 pages commandé par le président Emmanuel Macron. Le rapport a souligné les effets nocifs des appareils numériques sur la santé et le développement des enfants, recommandant des restrictions progressives sur l’utilisation des téléphones portables à partir de l’âge de 11 ans et des contrôles plus stricts à l’âge de 15 ans.

Implications et comparaisons Cette décision intervient dans un contexte de débat européen plus large sur l’utilisation des téléphones portables dans les écoles. Si certains pays ont mis en place des interdictions de téléphone, elles se limitent généralement à restreindre l’utilisation plutôt qu’à exiger la remise des appareils. Par exemple :

Allemagne : La plupart des écoles interdisent les téléphones portables en classe, sauf s’ils sont utilisés à des fins éducatives.

: La plupart des écoles interdisent les téléphones portables en classe, sauf s’ils sont utilisés à des fins éducatives. Pays-Bas : Une quasi-interdiction est en place dans les écoles secondaires depuis le début de l’année, avec des plans pour l’étendre aux écoles primaires.

: Une quasi-interdiction est en place dans les écoles secondaires depuis le début de l’année, avec des plans pour l’étendre aux écoles primaires. Italie : A imposé une interdiction des téléphones en 2007, l’a assouplie en 2017 et l’a rétablie en 2022 pour tous les groupes d’âge.

: A imposé une interdiction des téléphones en 2007, l’a assouplie en 2017 et l’a rétablie en 2022 pour tous les groupes d’âge. Royaume-Uni : Le gouvernement a émis des directives pour les écoles concernant l’utilisation des téléphones portables, mais a laissé la décision aux directeurs individuels.

: Le gouvernement a émis des directives pour les écoles concernant l’utilisation des téléphones portables, mais a laissé la décision aux directeurs individuels. Portugal : A introduit des journées sans téléphone dans les écoles chaque mois comme compromis.

: A introduit des journées sans téléphone dans les écoles chaque mois comme compromis. Espagne: Certaines régions ont imposé des interdictions, mais il n’y a pas de prohibition nationale.

Opinions d’experts La neurologue Servane Mouton, membre de la commission, a souligné la nécessité de limiter l’exposition des jeunes enfants aux appareils numériques, prônant un retour à des formes de jeu et d’apprentissage plus interactives et non numériques.

L’essai français représente une tentative audacieuse de répondre aux préoccupations croissantes concernant les effets de la technologie numérique sur les jeunes. S’il réussit, il pourrait établir un précédent sur la façon dont les écoles gèrent l’utilisation des téléphones portables à travers l’Europe et potentiellement au-delà.