L’Académie des forces de défense australiennes interdit les visites d’universitaires chinois sur son campus

Au milieu des tensions militaires croissantes avec la Chine, l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) Canberra a imposé des restrictions sur les collaborations de recherche avec la Chine, qui incluent l’arrêt des visites d’universitaires chinois sur son campus de Canberra. Rapports ABC News.

Selon une communication interne entre les départements universitaires de l’UNSW Canberra, il est indiqué que l’université ne dirigera plus de projets impliquant des universités chinoises.

Plusieurs programmes de troisième cycle à l’UNSW Canberra sont associés à l’Australian Defence Force (ADF), comme le Master of Explosive Ordnance, qui fait partie de la formation du personnel de la nouvelle entreprise australienne Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO).

En outre, l’UNSW Canberra a également informé son personnel qu’elle ne soutiendrait pas la recherche collaborative impliquant des universités chinoises affiliées. Cependant, l’UNSW Sydney n’est pas concernée par ce changement de politique, rapporte ABC News.

Malgré ces restrictions, l’UNSW Canberra continue d’offrir des bourses de doctorat lucratives à l’université de Dongguan, dans le Guangdong.

Depuis les années 1980, l’UNSW dispense une formation aux élèves-officiers et aspirants à l’Académie australienne des forces de défense (ADFA) de Canberra et propose des programmes de troisième cycle aux civils de la défense et à d’autres étudiants. Auparavant, un nombre important d’étudiants internationaux de l’UNSW Canberra venaient de Chine.