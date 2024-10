L’activité sismique du mont Adams augmente après des milliers d’années de repos : Va-t-il entrer en éruption ?

Le US Geological Survey (USGS) est intervenu en installant des stations sismiques temporaires autour du volcan pour surveiller de près ce qui pourrait se passer sous la surface.

Le mont Adams, le plus grand volcan de l’État de Washington et faisant partie de la chaîne des Cascades, a récemment connu une augmentation de son activité sismique après des milliers d’années de dormance. Tant les habitants que les scientifiques ont remarqué cette tendance, soulevant des questions sur ses implications potentielles et suscitant une grande prudence.

En réponse à cette activité, le US Geological Survey (USGS) est intervenu en installant des stations sismiques temporaires autour du volcan pour surveiller de près ce qui pourrait se passer sous la surface. Bien que le niveau d’alerte du mont Adams reste au vert/normale, ce qui signifie qu’il n’y a pas de menace immédiate, les scientifiques prennent ces signes au sérieux, car même un petit changement dans l’activité sismique pourrait en révéler davantage sur le comportement du volcan.

Qu’est-ce qui provoque ces secousses sismiques ?

Des rapports récents indiquent que le mont Adams a montré une augmentation des petits tremblements de terre, suffisamment pour inciter l’USGS à installer de nouveaux équipements de surveillance. Ces stations sismiques permettront aux experts de détecter même les plus petits tremblements et de les aider à déterminer si le volcan se prépare à une éruption rare ou s’il connaît simplement une fluctuation temporaire et aléatoire. Bien que ces secousses soient notables, l’USGS maintient qu’il n’y a actuellement pas lieu de s’inquiéter.

Historique d’éruptions tranquilles et de menaces de lahar

Historiquement, le mont Adams n’est pas connu pour ses éruptions explosives. Au cours des 12 000 dernières années, il a produit quatre coulées de lave, qui sont toutes restées proches de la base du volcan. Même si le mont Adams devait entrer en éruption, les scientifiques prédisent que ce serait plutôt un débordement doux de lave qu’un événement explosif massif.

Cependant, la plus grande préoccupation n’est pas nécessairement une éruption, mais plutôt la possibilité de lahars – des coulées de boue composées de roches, de cendres et de glace. Ces lahars ont parcouru de grandes distances dans le passé, atteignant des zones situées à des kilomètres du volcan. Notamment, des lahars du mont Adams ont atteint des distances considérables il y a environ 6 000 et 300 ans. En raison des risques potentiels posés par ces coulées de boue, le mont Adams est classé comme un volcan à « haute menace », bien que cette désignation concerne davantage les dangers potentiels que les dangers actuels.

Risques cachés : des roches fragiles et des pics recouverts de glace

Un autre sujet de préoccupation est la présence d’une grande quantité de roches affaiblies hydrothermiquement sous le sommet du volcan recouvert de glace. Ces roches affaiblies pourraient potentiellement déclencher des glissements de terrain, qui, combinés aux lahars, poseraient une menace significative pour les zones environnantes. Cependant, ce scénario est davantage une possibilité future qu’un risque immédiat.

Et après ? Surveillance continue par des experts

Pour suivre les développements, l’Observatoire des volcans de la Cascade (CVO) et le Pacific Northwest Seismic Network (PNSN) surveillent de près le mont Adams. Avec ces organisations en alerte, les communautés voisines et le grand public recevront régulièrement des mises à jour sur tout changement ou toute mesure potentielle à prendre.

Pour l’instant, le mont Adams reste un géant silencieux, intriguant les scientifiques et rappelant aux habitants la puissance cachée de la chaîne des Cascades. Bien que les secousses récentes n’indiquent pas encore une éruption imminente, cette surveillance rapprochée rappelle l’imprévisibilité de la nature et l’importance de la préparation.