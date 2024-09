Lancement de la campagne de vaccination contre la polio en pleine crise à Gaza

Une campagne de vaccination contre la polio à grande échelle a commencé avec succès à Gaza malgré le conflit en cours, selon les responsables de l’ONU et les autorités locales de santé. L’initiative vise à répondre à une nouvelle épidémie de polio, avec le premier cas signalé dans le territoire depuis 1999.

La campagne cible 640 000 enfants de moins de 10 ans, nécessitant deux doses de vaccin oral administrées à quatre semaines d’intervalle. Les premières vaccinations ont commencé dans le centre de Gaza, avec des pauses quotidiennes de huit heures dans les combats, convenues par Israël et le Hamas pour faciliter la mise en œuvre.

Les familles se sont rassemblées aux centres de vaccination, avec de nombreuses personnes faisant la queue dans les écoles de Deir al-Balah. Malgré les défis, tels que les infrastructures endommagées et l’hésitation au vaccin, la réponse initiale a été positive. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté un début réussi de la campagne, avec de nombreuses familles désireuses de vacciner leurs enfants.

La situation reste grave, avec des frappes aériennes et des combats au sol en cours entraînant un nombre important de victimes. Les hôpitaux ont signalé un nombre élevé de morts et de blessés, et les routes et infrastructures médicales endommagées compliquent la distribution des vaccins.

La crise sanitaire à Gaza est aggravée par des conditions sévères, y compris la dysenterie, la pneumonie et des maladies de la peau affectant plus de 150 000 personnes. L’OMS estime que des centaines d’autres pourraient être infectées par la polio mais ne présentent aucun symptôme.

Les travailleurs humanitaires ont mis en garde contre les risques de nouvelles épidémies de maladies contagieuses telles que le choléra. La campagne de vaccination est considérée comme une étape cruciale, mais les responsables de la santé soulignent la nécessité d’un cessez-le-feu durable pour aborder la crise humanitaire plus large.

Les responsables de l’ONU et de la santé continuent de plaider pour un retour aux négociations de cessez-le-feu afin d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants et des familles à Gaza.