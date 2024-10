L’auteure sud-coréenne Han Kang reçoit le Prix Nobel de Littérature

L’auteure sud-coréenne Han Kang a été récompensée par le Prix Nobel de Littérature, devenant ainsi la première écrivaine coréenne et la dix-huitième femme à recevoir cet honneur. En 2016, elle avait déjà été distinguée par le Prix Man Booker International pour son roman ‘La Végétarienne’, devenant ainsi la première Coréenne à remporter ce prix.

Han est la 121e récipiendaire de ce prestigieux prix, établi par Alfred Nobel, inventeur et industriel suédois, pour reconnaître un auteur dont l’œuvre littéraire est jugée exceptionnellement remarquable et s’inscrit dans une direction idéale. Le Prix Nobel de Littérature est décerné depuis 1901.

Louée pour une prose poétique puissante

L’Académie suédoise a loué Han Kang pour sa prose poétique puissante qui aborde les traumatismes historiques et révèle la vulnérabilité de l’existence humaine. Ils ont mis en avant sa capacité à traiter des questions historiques et des normes sociales cachées, en soulignant que ses œuvres illuminent la fragilité de la vie. Ils ont noté sa compréhension particulière des relations entre le corps et l’âme, les vivants et les morts, et ont reconnu son approche novatrice de la prose contemporaine.

Dans une interview en ligne pour le Prix Booker, Han a exprimé son attention aux sens dans l’écriture de la fiction, visant à évoquer des expériences vivantes comme l’ouïe et le toucher, en plus des images visuelles. Elle a décrit ses phrases comme imprégnées de ces sensations, les comparant à un courant électrique.

Han Kang rejoint les rangs des géants littéraires

Han Kang rejoint désormais les rangs des géants littéraires comme Ernest Hemingway, William Faulkner, Toni Morrison, Gabriel García Márquez et Bob Dylan, ce dernier ayant reçu le prix en 2016, suscitant une certaine controverse.

Ces dernières décennies, le Prix Nobel de Littérature a principalement récompensé des auteurs blancs. De 2000 à 2023, seuls sept auteurs de couleur ont été honorés, un changement notable par rapport aux années 1980 et au début des années 1990, lorsque de nombreux auteurs de couleur de pays tels que l’Égypte, le Nigéria, le Mexique, le Japon, Sainte-Lucie et les États-Unis ont reçu le prix en une seule décennie.

Cette année, les bookmakers avaient prédit que l’auteure chinoise Can Xue avait les meilleures chances de remporter le prix, avec des cotes de 6/1 chez Ladbrokes, en raison du succès d’œuvres comme *L’Amant de dernière minute*. Son roman *L’Amour au nouveau millénaire* et son recueil de nouvelles *Je vis dans les bidonvilles* avaient tous deux été présélectionnés pour le Prix Booker International. D’autres auteurs avec des cotes favorables incluaient l’Australien Gerald Murnane, le Japonais Haruki Murakami, la Grecque Ersi Sotiropoulos et l’Argentin César Aira.

Lauréat de l’année dernière

L’année dernière, le Prix de Littérature a été décerné au dramaturge norvégien Jon Fosse pour son travail en nynorsk, l’une des deux formes écrites officielles de la langue norvégienne, que les organisateurs du prix ont décrit comme donnant « voix à l’indicible. »

Lundi, le Prix de Médecine a récompensé les scientifiques américains Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur découverte du microARN et de son rôle important dans la régulation des gènes. Mardi, le Prix de Physique a célébré les avancées majeures en intelligence artificielle (IA), décerné à l’Américain John Hopfield et au Britannico-Canadien Geoffrey Hinton, souvent surnommé le « parrain de l’IA ».

Mercredi, le Prix de Chimie a été attribué aux chercheurs américains David Baker et John Jumper, ainsi qu’au scientifique britannique Demis Hassabis, pour leurs recherches pionnières sur les protéines. Après l’annonce de jeudi, la saison des Nobel se poursuivra vendredi avec le très attendu Prix de la Paix, le seul Nobel annoncé à Oslo. Le Prix d’Économie conclura les festivités lundi.