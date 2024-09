Le gouvernement du Turkestan oriental en exil (ETGE) a fermement condamné l’alliance croissante entre le Pakistan et la Chine, la qualifiant de partenariat trompeur de « lutte contre le terrorisme ».

S’adressant à X, l’ETGE a déclaré : « Cette collaboration périlleuse – marquée par des initiatives de sécurité conjointes, des exercices militaires et une formation policière dans le Turkestan oriental occupé – représente un effort flagrant pour institutionnaliser le terrorisme parrainé par l’État et renforcer davantage la campagne d’oppression de la Chine contre les Ouïghours et les peuples turcs. »

En outre, Salih Hudayar, ministre des Affaires étrangères et de la Sécurité de l’ETGE, a également affirmé que « le Pakistan a non seulement trahi les Ouïghours et les autres musulmans du Turkestan oriental, mais est également devenu complice de l’oppression de la Chine. La communauté internationale doit prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette alliance impie avant qu’elle n’inflige de nouvelles dévastations. »

De plus, l’ETGE a qualifié de trahison honteuse l’implication du Pakistan dans ce partenariat. Malgré ses déclarations de soutien à la solidarité musulmane et aux droits de l’homme, le Pakistan s’est aligné sur la Chine, qui opprime des millions de musulmans du Turkestan oriental.

En coopérant avec le régime oppressif de la Chine, le Pakistan est complice de sa campagne de colonisation et de génocide, causant d’immenses souffrances à ses compatriotes musulmans.

Entre-temps, le gouvernement du Turkestan oriental en exil appelle les nations et les organisations internationales de défense des droits de l’homme à prendre des mesures immédiates contre cette alliance dangereuse.

Il exhorte les Nations Unies, l’Union européenne et les gouvernements démocratiques du monde entier à imposer des sanctions aux individus et aux entités complices du génocide chinois et de la trahison du Pakistan envers ses frères musulmans.