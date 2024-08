Le Hezbollah lance plus de 50 roquettes sur le plateau du Golan en Israël

Hezbollah a lancé plus de 50 roquettes sur des résidences privées dans les hauteurs du Golan, qui relèvent d’Israël. Cette dernière attaque semble être une réponse à une frappe israélienne mardi soir, qui a fait un mort et 19 blessés. Plus tôt dans la journée, le Hezbollah avait tiré plus de 200 projectiles sur Israël après une attaque israélienne contre un dépôt d’armement du Hezbollah.

Après l’attaque sur les hauteurs du Golan, les premiers intervenants ont traité un homme de 30 ans avec des blessures par éclats d’obus. Une résidence a été incendiée, mais les pompiers ont pu éviter une catastrophe plus importante en contrôlant une fuite de gaz.

Pendant ce temps, le conflit entre Israël et le Hezbollah s’est intensifié au cours des 10 derniers mois, ce qui est encore compliqué par la guerre en cours d’Israël avec le Hamas à Gaza. Ce conflit prolongé a entraîné plus de 500 décès au Liban, principalement des militants mais aussi environ 100 civils, et 49 décès en Israël, comprenant 23 soldats et 26 civils.