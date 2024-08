Le Pakistan confirme le « bricolage » de l’internet alors que les perturbations se multiplient

Après des mois de spéculation sur un éventuel « pare-feu » à l’origine des perturbations de l’internet dans le pays, le ministre pakistanais des technologies de l’information a confirmé jeudi que le gouvernement mettait effectivement à niveau son « système de gestion du web » pour « faire face aux menaces de cybersécurité », d’après le journal Dawn.

Bien que Shaza Fatima Khawaja, ministre d’État chargée des technologies de l’information et des télécommunications, ait utilisé un langage plutôt vague, il s’agit de la première admission officielle des actions du gouvernement.

Ces mesures ont été accusées d’être à l’origine de divers problèmes, notamment la lenteur de la navigation et les interruptions arbitraires de la connectivité des médias sociaux et de WhatsApp.

Jusqu’à présent, les parties prenantes officielles avaient soit prétendu ne pas être au courant des problèmes en réponse aux préoccupations du public et des médias, soit attribué les problèmes aux fournisseurs de services de télécommunications et d’internet ou même à Meta, comme l’a rapporté Dawn.

Jeudi, les utilisateurs ont continué à rencontrer des problèmes d’accès aux plateformes de médias sociaux, y compris WhatsApp.

Downdetector, un site qui suit les pannes d’internet en temps réel, a signalé un volume inhabituellement élevé de plaintes concernant des perturbations affectant WhatsApp, YouTube, Facebook et Instagram entre midi et 13 heures.

En outre, des fournisseurs d’accès à internet tels que PTCL, Zong et Nayatel ont connu des interruptions de service tout au long de la journée.

S’adressant aux journalistes après une réunion de la commission sénatoriale permanente sur les technologies de l’information et les télécommunications, Mme Fatima a indiqué que le gouvernement avait demandé un rapport à la PTA et à d’autres institutions concernant les perturbations de l’internet.

« L’internet ne devrait jamais être lent. Nous avons parlé d’apporter la technologie 5G au Pakistan. Il n’y a aucun doute à ce sujet, et des discussions sur l’augmentation de la vitesse de l’internet sont en cours », a-t-elle déclaré.

Interrogée sur le terme « pare-feu », que le public a utilisé pour décrire les problèmes d'Internet en raison du manque d'informations officielles, la ministre a déclaré que la situation avait été « exagérée ». « Le gouvernement a mis en place un système de gestion du Web. Ce système est en train d'être mis à jour », a-t-elle ajouté.

Elle a également décrit cette mise à niveau comme « un exercice de routine » à l’échelle mondiale pour améliorer la sécurité de l’internet, mais n’a pas fourni de détails sur les autres pays qui ont mis en place des systèmes similaires.

« Le gouvernement a le droit de prendre des mesures pour protéger ses intérêts étant donné les attaques de cybersécurité auxquelles le Pakistanest confronté.

auxquelles le Pakistan est confronté ». Auparavant, lors de la réunion de la commission sénatoriale, les législateurs avaient souligné que les perturbations de l’internet affectaient considérablement les entreprises en ligne. Le sénateur Afnanullah Khan, du PML-N, a fait remarquer que le pays était déjà aux prises avec une grave crise économique et que les problèmes liés à l’internet, s’ils n’étaient pas résolus, pourraient entraîner une baisse substantielle des exportations du secteur des technologies de l’information. La secrétaire du ministère des technologies de l’information et des télécommunications, Aisha Humera Chaudhry, a informé la réunion que si les connexions à large bande fonctionnaient normalement, les utilisateurs de données mobiles connaissaient des perturbations. Les fonctionnaires de la PTA ont indiqué à la commission que l’autorité de régulation des télécommunications « évaluait le problème » et que le ministère aurait une vision plus claire dans deux semaines, une fois l’évaluation terminée. Toutefois, lorsqu’il a été contacté, un porte-parole de la PTA a affirmé ne pas être au courant des problèmes de connectivité auxquels les utilisateurs étaient confrontés jeudi, a rapporté Dawn.

