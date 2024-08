Le Pakistan signale trois cas de variole à la suite de l’alerte lancée par l’OMS

Quelques jours après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une alerte mondiale concernant le virus mpox, les autorités sanitaires pakistanaises de la province de Khyber Pakhtunkhwa ont annoncé la détection de trois cas de mpox vendredi.

Les patients, dont l’infection a été détectée à leur arrivée des Émirats arabes unis, ont été identifiés par le département de la santé, comme le rapporte Reuters.

L’OMS a récemment classé la dernière épidémie de variole dans la catégorie des urgences de santé publique de portée internationale, en raison de l’émergence d’une nouvelle variante du virus.

La variante spécifique affectant les patients pakistanais n’a pas été immédiatement divulguée.

Cette intensification des alertes sanitaires fait suite à une augmentation significative des cas de variole signalés en République démocratique du Congo (RDC) et dans les régions voisines.

Depuis 2022, l’OMS a recensé au moins 99 176 cas de variole et 208 décès dans 116 pays. Lisez aussi : Qu’est-ce que le Mpox ?

Comprendre le virus Mpox

La variole, anciennement appelée variole du singe, est une infection virale qui disparaît généralement d’elle-même, mais qui peut être grave chez les populations vulnérables.

L’infection se manifeste par des symptômes tels que fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs dorsales, manque d’énergie et gonflement des ganglions lymphatiques.

En outre, les patients développent des éruptions cutanées ressemblant à la variole, qui durent généralement deux à trois semaines.

Bien que la variole soit souvent spontanément résolutive, elle peut être mortelle, en particulier chez les enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

L’alerte actuelle est due à la propagation du clade Ib du virus mpox (MPXV), qui se transmet principalement par contact sexuel.

Implications pour l’Inde

La propagation du clade Ib du virus mpox, qui a été signalé pour la première fois en dehors de l’Afrique en Suède jeudi, représente un risque potentiel pour d’autres pays en raison de la connectivité des voyages à l’échelle mondiale.

Lors de l’épidémie de 2022, l’Inde a connu des cas de mpox, principalement de la variante moins grave du clade II.

Les premiers cas ont été détectés chez des voyageurs du Kerala, mais l’infection s’est ensuite propagée à des personnes de Delhi qui n’avaient pas d’antécédents récents de voyages internationaux.

Selon les données de l’OMS, l’Inde a signalé au moins 27 cas confirmés et un décès. A lire également : Pourquoi le « Mpox » a-t-il été déclaré urgence mondiale ?

