Le Président des Émirats Arabes Unis et le Nouveau Conseiller Principal du Bangladesh Soulignent leur Engagement à Renforcer les Relations

Le Président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a félicité le Professeur Muhammad Yunus pour sa nomination en tant que Conseiller Principal du gouvernement intérimaire de la République Populaire du Bangladesh.

Il a exprimé son espoir que le leadership de Muhammad Yunus apportera prospérité à son pays et à son peuple, tout en soulignant son désir de collaborer dans la période à venir pour promouvoir les intérêts des deux nations et réaliser les aspirations de leurs peuples pour la croissance et la prospérité.

En réponse, Muhammad Yunus a remercié Sheikh Mohamed bin Zayed pour ses sentiments bienveillants. Il a exprimé son espoir pour une progression continue et une prospérité pour les Émirats Arabes Unis et a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération entre les deux pays, en s’appuyant sur leur relation forte et durable pour un bénéfice mutuel.