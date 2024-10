Le rappeur britannique Yung Filly arrêté pour des accusations de viol et d’agression après une performance à Perth

Le rappeur britannique Yung Filly a été arrêté en Australie pour des accusations de viol et d'agression suite à des allégations provenant d'une performance à Perth. Sa demande de mise en liberté sous caution a été contestée en raison de preuves solides et de préoccupations concernant l'interférence des témoins.

Le rappeur britannique et sensation de YouTube Yung Filly, également connu sous le nom d’Andres Felipe Valencia Barrientos, fait la une des journaux après son arrestation récente en Australie. L’artiste de 29 ans a comparu devant un tribunal de Perth pour des accusations graves, y compris le viol et l’agression, lors de sa tournée dans le pays.

Barrientos a été arrêté à Brisbane et a ensuite été extradé à Perth après avoir été accusé d’agression sexuelle sur une femme dans la vingtaine. L’incident présumé a eu lieu à son hôtel après une performance au Bar120, une boîte de nuit située dans les banlieues nord de Perth, le 28 septembre. Au total, Barrientos fait face à plusieurs accusations : quatre chefs d’accusation de pénétration sexuelle sans consentement, trois chefs d’accusation d’agression occasionnant des lésions corporelles, et un chef d’accusation d’entrave à la respiration d’une personne en appliquant une pression sur son cou.

Lors de son apparition au tribunal des magistrats de Perth, Barrientos était représenté par l’avocat de Perth Seamus Rafferty SC, qui a déposé une demande de libération sous caution en son nom. Cependant, le procureur de la police de l’Australie-Occidentale, dirigé par Julius Depetro, s’est opposé à cette demande. Ils ont soutenu que les preuves contre Barrientos sont substantielles, citant des images de vidéosurveillance et des preuves photographiques qui soutiennent les accusations.

Depetro a également soulevé des inquiétudes concernant la présence significative de Barrientos sur les réseaux sociaux, qui compte plus de 8 millions de followers sur des plateformes telles que YouTube, Instagram et TikTok. Cette influence suscite des craintes quant à une éventuelle interférence avec les témoins, car son vaste public pourrait compliquer la procédure judiciaire. De plus, il a noté que Barrientos n’a aucun lien avec l’Australie-Occidentale, résidant plutôt au Royaume-Uni et étant originaire de Colombie, ce qui augmente le risque qu’il fuit la juridiction.

Arguments sur la libération sous caution

Le ministère public a souligné la gravité des actes violents présumés, affirmant qu’ils étaient « inacceptables ». Ils ont fait valoir que la richesse de Barrientos, estimée à environ 700 000 dollars grâce à ses activités sur les réseaux sociaux, complique davantage la situation, rendant les conditions de libération sous caution standards inadéquates.

En revanche, l’avocat de Barrientos, Rafferty, a soutenu que la célébrité de son client ne devrait pas justifier des conditions de caution différentes. Il a plaidé pour une garantie de 100 000 dollars et a suggéré des mesures de protection, telles qu’une restriction sur les publications sur les réseaux sociaux concernant l’affaire. Cependant, il s’est opposé à une interdiction complète de l’utilisation des réseaux sociaux, soulignant que c’est essentiel pour le revenu de Barrientos.

Prochaines étapes dans le processus judiciaire

La magistrate Tanya Watt a décidé d’accepter une soumission écrite plutôt que de faire lire les faits à haute voix au tribunal. Elle a ajourné l’audience pour examiner la demande de libération sous caution et prévoit de se réunir à nouveau plus tard aujourd’hui. L’issue de cette affaire pourrait avoir des implications significatives pour la carrière et la vie personnelle de Barrientos, alors que la procédure judiciaire continue de se dérouler au cours des prochaines semaines.