Le Vietnam et la Chine renforcent leurs liens avec 10 nouveaux accords lors de la rencontre des dirigeants

Le Vietnam et la Chine ont signé 10 accords clés couvrant l'agriculture, le commerce et les paiements transfrontaliers, visant à renforcer les liens économiques et la coopération lors de la visite du Premier ministre chinois Li Qiang à Hanoï.

Le Vietnam et la Chine ont fait des avancées notables pour renforcer leurs relations bilatérales en signant 10 accords importants lors de la visite de trois jours du Premier ministre chinois Li Qiang à Hanoï. Ces accords couvrent divers secteurs, y compris l’agriculture, le commerce et les systèmes de paiement transfrontaliers, reflétant l’engagement croissant des deux nations en faveur de la coopération.

La Chine reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam, jouant un rôle crucial dans son économie. Avec un commerce entre les deux pays en hausse de 21 % au cours des neuf premiers mois de cette année par rapport à la même période l’année dernière, atteignant 148 milliards de dollars, ces accords visent à porter ces chiffres encore plus haut.

Un accord clé se concentre sur la coopération agricole, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh demandant à la Chine d’augmenter les importations de produits agricoles vietnamiens. Chinh a souligné l’importance de rationaliser le dédouanement aux frontières pour faciliter un commerce plus fluide, notamment pour les produits agricoles.

Modernisation des liaisons ferroviaires transfrontalières

Les deux pays ont également discuté de la mise à jour de leurs connexions ferroviaires transfrontalières, un projet d’infrastructure essentiel visant à moderniser les liaisons de transport entre les deux nations. Les deux parties ont signé un document sur les progrès des études de site liées aux liaisons ferroviaires transfrontalières. Le gouvernement vietnamien a appelé la Chine à coopérer pour mettre en œuvre efficacement les documents signés concernant les liaisons ferroviaires et le développement des chemins de fer modernes.

La route ferroviaire existante, qui relie Kunming, dans le sud de la Chine, à Hanoï et à la ville portuaire vietnamienne de Haiphong, remonte à l’époque coloniale française. Alors que le Vietnam continue de dépendre de cette route, la Chine est déjà en train de moderniser son côté de la connexion avec des trains à grande vitesse modernes. Cependant, aucun plan concret ou estimation des coûts pour moderniser les liaisons ferroviaires entre les deux pays n’a été annoncé.

Paiements transfrontaliers et croissance économique

Un autre développement majeur a été la signature d’un accord entre la National Payment Corporation du Vietnam et UnionPay International de Chine. Cet accord mettra en place des systèmes de paiement QR transfrontaliers entre les deux pays, rendant les transactions plus efficaces pour les entreprises et les consommateurs des deux côtés. L’accent mis sur les paiements transfrontaliers sans couture souligne l’importance économique de l’intégration financière numérique alors que le commerce et les investissements entre les deux nations continuent de croître.

Ces accords marquent une nouvelle phase de coopération entre le Vietnam et la Chine, renforçant leurs liens économiques, commerciaux et financiers. Avec un accent sur le commerce agricole, le développement des infrastructures et les paiements transfrontaliers, les deux nations visent à établir un partenariat solide qui renforcera la stabilité et la prospérité régionales.