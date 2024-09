« Les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes » : Biden outré par les meurtres de otages.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il était « dévasté et outré » par la récupération de six corps de otages, dont celui d’un Israëlien-Américain de la bande de Gaza. Qualifiant le développement de « tragique » et de « répréhensible », Biden a averti le 31 août que « les dirigeants du Hamas […]

Qualifiant le développement de « tragique » et de « répréhensible », Biden a averti le 31 août que « les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes », tout en promettant de continuer à travailler sans relâche pour obtenir un accord afin de sécuriser la libération des autres otages détenus par le groupe palestinien.

Le président américain a indiqué que les forces israéliennes avaient retrouvé samedi six corps de otages détenus par le Hamas dans un tunnel sous la ville de Rafah.

« Nous avons maintenant confirmé que l’un des otages tués par ces terroristes du Hamas était un citoyen américain, Hersh Goldberg-Polin », a déclaré Biden dans une déclaration publiée par la Maison Blanche.

Le porte-parole de l’armée israélienne (IDF), l’amiral Daniel Hagari, a été cité par le Times of Israel disant que les six otages récupérés dans le sud de Rafah, à Gaza, avaient été « brutalement assassinés » par le Hamas peu avant l’arrivée des troupes de l’IDF.

S’adressant aux journalistes après avoir quitté une église dans le Delaware, Biden a déclaré : « Il est temps que cette guerre se termine. » « Nous devons mettre fin à cette guerre. »

La vice-présidente Kamala Harris a déclaré dans un communiqué que le Hamas « doit être éliminé » et ne peut pas être autorisé à contrôler Gaza.

Harris a présenté ses condoléances aux parents de Goldberg-Polin, Jon et Rachel, et a déclaré : « Je n’ai pas de priorité plus élevée que la sécurité des citoyens américains, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Le président Biden et moi ne faiblirons jamais dans notre engagement à libérer les Américains et tous ceux qui sont détenus en otage à Gaza. »

« Le Hamas est une organisation terroriste malveillante. Avec ces meurtres, le Hamas a encore plus de sang américain sur les mains. Je condamne fermement la brutalité continue du Hamas, et le monde entier doit en faire de même. De son massacre de 1 200 personnes aux violences sexuelles, à la prise d’otages et à ces meurtres, la perversité du Hamas est évidente et horrifiante », a-t-elle déclaré dans un communiqué de la Maison Blanche.

Goldberg Polin a été pris en otage alors qu’il tentait d’échapper aux terroristes ayant infiltré le festival de musique Nova et a perdu sa main lors d’une explosion de grenade lors des attaques du 7 octobre.

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré dans un communiqué que le « cœur de toute une nation est brisé en morceaux ». Il a ajouté que le meurtre des otages « prouve la disposition du Hamas à commettre des crimes contre l’humanité. » Il a ajouté que l’« objectif sacré » du pays était de les ramener chez eux.

À la suite des attaques du Hamas le 7 octobre, Israël a lancé une guerre contre le groupe palestinien, au cours de laquelle plus de 1 200 Israéliens ont été tués et 250 ont été pris en otage, selon les autorités israéliennes selon les rapports.