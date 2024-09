Les États-Unis et le Royaume-Uni envoient un message fort à la Russie : Les principaux diplomates promettent de travailler ensemble pour la victoire de l’Ukraine

Les principaux diplomates des États-Unis et de Grande-Bretagne ont promis mercredi de collaborer pour le succès de l'Ukraine tout en discutant des changements potentiels aux règles concernant le déploiement des armes occidentales en Russie. Les inquiétudes ont grandi en raison de l'acquisition suspectée par la Russie de missiles iraniens.

Lors d’une visite conjointe rare, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a voyagé pendant neuf heures en train depuis la Pologne jusqu’à Kiev avec le secrétaire aux Affaires étrangères David Lammy. Le nouveau gouvernement travailliste de Lammy s’est engagé à maintenir le rôle clé de la Grande-Bretagne en tant que soutien de l’Ukraine.

Réunion tripartite

Lors d’une réunion tripartite avec son homologue ukrainien, Blinken a déclaré que la visite témoignait d’un fort engagement envers le succès et la victoire de l’Ukraine. Lammy a également promis le soutien britannique jusqu’à la fin du conflit, qu’il a décrit comme une lutte contre l’impérialisme et l’agression russes. Il a condamné les attaques contre les Ukrainiens comme étant horribles et barbares, soulignant que seul le président russe Vladimir Poutine bénéficie de toute perception de désunion.

Lors de sa cinquième visite à Kiev depuis l’invasion russe, Blinken a visité un restaurant renommé pour essayer le borscht, une soupe traditionnelle ukrainienne à base de betterave. Cette visite coïncide avec une période difficile pour l’Ukraine, alors que la Russie avance sur le centre logistique stratégique de Pokrovsk dans la région orientale de Donetsk, et un mois après la contre-offensive inattendue de Kiev dans la région de Kursk en Russie.

Zelensky demande des armes avec plus de puissance et moins de restrictions

Le président Volodymyr Zelensky a intensifié ses appels à l’Occident pour des armes avec une plus grande puissance de feu et moins de restrictions. Lorsqu’on lui a demandé à Washington si l’Ukraine pouvait utiliser des armes à plus longue portée pour frapper des cibles russes, le président Joe Biden a indiqué que des discussions étaient en cours.

Biden a exprimé un soutien fort à l’Ukraine mais vise à éviter un conflit direct entre les États-Unis et la Russie, les principales puissances nucléaires mondiales.

À Londres, Blinken a assuré que les États-Unis étaient engagés à fournir à l’Ukraine les ressources nécessaires pour répondre efficacement à l’agression russe.

Missiles fabriqués en Iran

Concernant les missiles iraniens, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a mentionné que la réponse de la Russie serait « appropriée », mais n’a pas fourni de détails supplémentaires. Il a indiqué que les frappes ukrainiennes sur le territoire russe justifieraient l’offensive de Moscou, qu’il a qualifiée de réponse au soutien occidental à l’Ukraine.

Dans la soirée de mardi, l’Ukraine a reçu un coup de pouce lorsque le Fonds monétaire international a conclu un accord de niveau technique pouvant fournir 1,1 milliard de dollars, ce qui est crucial alors que l’Ukraine fait face aux attaques russes sur les infrastructures avec l’hiver approchant.

Les États-Unis s’attendent à ce que la Russie commence à déployer des missiles iraniens à courte portée en Ukraine dans les semaines à venir. Malgré les avertissements occidentaux, l’Iran a poursuivi la vente de missiles, entraînant de nouvelles sanctions de la part des puissances occidentales.

Il y a des inquiétudes quant au fait que les expéditions iraniennes pourraient permettre à la Russie d’utiliser des missiles à longue portée contre des zones moins touchées en Ukraine occidentale.

La Grande-Bretagne exhorte les États-Unis à être plus proactifs

Plus tôt cette année, les États-Unis ont approuvé l’utilisation par l’Ukraine des armes occidentales pour cibler les forces russes dans des conflits directs. Les médias britanniques ont rapporté que Biden, qui rencontre le Premier ministre Keir Starmer vendredi, pourrait mettre fin aux objections concernant l’utilisation par l’Ukraine des missiles Storm Shadow à longue portée contre la Russie.

La Grande-Bretagne a constamment exhorté les États-Unis, le plus grand fournisseur militaire de l’Ukraine, à être plus proactifs avec les armes. L’Ukraine a demandé un assouplissement des restrictions sur les systèmes de missiles tactiques de l’armée américaine (ATACMS), qui peuvent atteindre des cibles jusqu’à 300 kilomètres (190 miles) de distance.

Dans une lettre conjointe à Biden, des républicains du Congrès de premier plan ont appelé à une action immédiate sur les ATACMS. Le représentant Mike McCaul, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déclaré que la Russie ne devrait pas bénéficier d’un sanctuaire pour commettre des crimes de guerre contre l’Ukraine en toute impunité.

Le Parti républicain reste divisé sur l’Ukraine, et une victoire potentielle du candidat républicain Donald Trump en novembre pourrait modifier considérablement la politique américaine. Les aides de Trump ont suggéré qu’une administration Trump pourrait utiliser l’aide comme levier pour contraindre Kiev à des concessions territoriales envers la Russie pour mettre fin à la guerre.