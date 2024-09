Les frappes israéliennes dans la province syrienne de Hama font 16 morts, rapporte la presse locale

Au Moyen-Orient, Israël a mené des frappes dans la province centrale syrienne de Hama. Cela a fait 16 morts, rapporte la presse syrienne lundi.

Citant une source médicale, la presse officielle syrienne SANA a rapporté que le bilan des frappes israéliennes sur plusieurs localités près de Masyaf s’est alourdi à 16 morts. De plus, elles ont fait 36 ​​blessés. Six personnes sont dans un état critique », soit une augmentation par rapport au décompte précédent de 14.

Cependant, l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de la guerre, a fait état d’un bilan plus élevé. L’observateur de la guerre confirme la mort de 25 personnes. Il s’agit de cinq civils, quatre soldats et 13 Syriens associés à des groupes pro-iraniens. Trois autres corps restent non identifiés.

Jusqu’à présent, l’armée israélienne, qui a mené de nombreuses frappes en Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011, a choisi de ne pas commenter la dernière attaque. Mais elle a toujours souligné qu’elle ne permettrait pas à l’Iran d’étendre sa présence dans la région.

Notamment, ces frappes ont ciblé les sites où sont stationnés des groupes pro-iraniens et des experts en développement d’armes.

En réaction à ces frappes, le ministère syrien des Affaires étrangères a accusé Israël de chercher à « provoquer une nouvelle escalade dans la région ».

Entre-temps, la fréquence des raids israéliens sur la Syrie a augmenté après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché le conflit en cours à Gaza, bien que l’activité ait quelque peu diminué après une frappe du 1er avril sur le bâtiment consulaire iranien à Damas.