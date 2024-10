À l’approche de la date des élections aux États-Unis, les investisseurs du monde entier surveillent de près l’issue du vote dans la plus ancienne démocratie du monde. Les résultats pourraient également impacter l’économie indienne, en particulier si le leadership change d’approche sur les politiques économiques affectant le pays.

Selon un rapport de PhillipCapital, une victoire de Trump pourrait entraîner des politiques de visa de travail plus strictes en raison de sa position ferme sur l’immigration, posant des défis pour les entreprises indiennes du secteur informatique.

Cependant, le rapport note que « prima facie, l’impact semble plus sévère si Trump gagne, compte tenu de sa position anti-immigration. Cependant, les entreprises informatiques indiennes ont tenté de réduire ce défi en embauchant davantage de locaux sur les marchés sur site, en s’appuyant sur des sous-traitants et en ouvrant davantage de centres de livraison près des côtes. »

Dans le secteur automobile, le rapport suggère que la demande de composants de véhicules électriques (VE) auprès des fournisseurs indiens pourrait diminuer à court terme en raison d’une réduction potentielle des incitations aux VE sous Trump.

Cependant, cela pourrait également inciter un changement vers des véhicules hybrides, stabilisant ainsi la demande à moyen terme. De plus, les projets d’infrastructure et de dépenses manufacturières de Trump, notamment pour augmenter la production de camions de classe 8, profiteraient probablement aux fabricants de composants automobiles indiens.

Dans le secteur de l’énergie, la préférence de Trump pour les combustibles fossiles par rapport aux énergies renouvelables pourrait entraîner une augmentation de la production de pétrole brut et de gaz naturel aux États-Unis, faisant baisser les prix de l’énergie à l’échelle mondiale. Des prix du pétrole plus bas seraient bénéfiques pour les raffineurs et les consommateurs indiens, tandis qu’une augmentation de la production de gaz naturel pourrait offrir des opportunités de contrats à long terme pour les services publics indiens.

Trump et la vice-présidente Kamala Harris ont tous deux montré leur soutien à une stratégie indo-pacifique robuste, considérant l’Inde comme un contrepoids crucial à la Chine. Alors que Harris devrait mettre l’accent sur une coopération en matière de défense plus profonde, l’approche de Trump sera probablement plus transactionnelle, axée sur les ventes d’armements et les gains stratégiques.

Le rapport indique : « Harris devrait maintenir l’accent mis par l’administration Biden sur une coopération en matière de défense plus profonde, tandis que l’approche de Trump pourrait être plus transactionnelle, centrée sur les ventes d’armements et les gains stratégiques. De plus, la position ferme de Trump sur la Chine s’alignerait sur les intérêts stratégiques de l’Inde dans la lutte contre la Chine, pouvant accélérer les partenariats en matière de défense. »

Concernant le secteur des matières premières et des métaux, les projets de dépenses d’infrastructure de Trump, qui pourraient inclure des projets comme la construction d’un mur à la frontière et la protection des industries domestiques, devraient stimuler la demande pour les métaux. Son accent sur les combustibles fossiles entraînerait probablement une augmentation des dépenses en capital dans le pétrole et le gaz, au profit des entreprises indiennes de fabrication de métaux et de tuyaux.

De plus, le rapport souligne que la poussée anticipée de Trump pour des tarifs plus élevés sur les biens chinois pourrait créer des opportunités pour des secteurs indiens tels que le textile, les composants automobiles et l’électronique grand public, renforçant leur compétitivité sur le marché américain. Ce changement pourrait également encourager les flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers l’Inde, alors que les entreprises recherchent des alternatives à la Chine pour la fabrication et l’investissement.

Les élections américaines attirent systématiquement une attention significative en raison de la taille économique et du pouvoir géopolitique du pays. Avec la fin du mandat de quatre ans du président démocrate actuel, les élections sont prévues pour le 5 novembre, et les résultats auront probablement des implications de grande portée pour l’Inde et son économie.