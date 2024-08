L’ONU exhorte le Pakistan à lutter contre les disparitions forcées et à réformer les lois sur le blasphème

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a publié ses conclusions sur le Pakistan et a appelé le pays à prendre les mesures nécessaires pour enquêter et poursuivre les informations faisant état de disparitions forcées, a rapporté le Balochistan Post.

Le Pakistan a été exhorté par l’ONU à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à allouer des fonds suffisants pour créer et mettre en œuvre des politiques visant à mettre fin aux disparitions forcées, en particulier celles qui touchent des groupes ethniques marginalisés comme les Baloutches.

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a publié son rapport sur le Pakistan lors d’une réunion vendredi à Genève.

Le comité a appelé Islamabad à enquêter et à poursuivre les informations faisant état de disparitions forcées impliquant des hommes politiques, des fonctionnaires, des militants des droits de l’homme et des dirigeants de groupes ethniques et ethnoreligieux, a rapporté le Balochistan Post.

Le comité a souligné que les individus reconnus coupables doivent répondre de leurs actes et recevoir des sanctions adaptées à leurs crimes. Le groupe d’experts de l’ONU a en outre suggéré que le gouvernement du Pakistan offre aux victimes et à leurs familles des recours appropriés, qui devraient inclure la réhabilitation, la restitution, des garanties de non-répétition, de cessation et d’indemnisation.

En outre, il a également appelé à la réforme ou à l’abrogation des lois pakistanaises sur le blasphème, en particulier celles qui imposent des sanctions sévères telles que l’emprisonnement à vie ou la peine de mort.

Le comité a souligné que ces lois doivent être spécifiques, et non larges ou vagues, et doivent être conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

Le comité a abordé les disparités économiques, exhortant le Pakistan à réduire la pauvreté et le chômage parmi les groupes ethniques marginalisés, y compris les Baloutches. Il a recommandé de faciliter l’égalité d’accès aux opportunités d’emploi, de fournir une formation et un soutien au développement des petites entreprises, d’adopter des mesures institutionnelles pour accroître le réinvestissement dans les communautés locales, y compris celles du Baloutchistan, à partir des revenus générés par l’exploitation des ressources naturelles, et d’exiger des consultations approfondies avec les communautés affectées pour obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant d’accorder des licences d’exploitation des ressources.

Le comité de l’ONU a également exigé que le logement et les conditions de vie soient améliorés dans les endroits où les groupes ethniques minoritaires sont concentrés, en mettant l’accent sur les infrastructures et l’accès aux services sociaux essentiels comme l’électricité, l’eau potable et les installations sanitaires.

Le comité a enfin exhorté le Pakistan à enquêter rigoureusement sur toutes les plaintes de harcèlement, d’intimidation et de recours excessif à la force par les responsables de la sécurité et des forces de l’ordre, en particulier aux points de contrôle.

(Avec entrées ANI)