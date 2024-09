L’ouragan Helene ravage le sud-est des États-Unis : 64 vies perdues

Alors que l'ouragan Helene déchaîne sa fureur, d'énormes pluies ont laissé de nombreuses personnes bloquées et dans un besoin désespéré d'abri et de secours. Les rapports indiquent que la tempête a coûté la vie à au moins 64 personnes et causé d'importantes destructions à travers le sud-est des États-Unis, affectant des millions de personnes et laissant beaucoup sans électricité.

Des héros locaux se mobilisent

À Steinhatchee, en Floride, Janalea England a transformé son marché de poissons en un centre de dons pour sa communauté. « Je n’ai jamais vu autant de personnes sans abri que maintenant, » a-t-elle déploré, notant que de nombreux résidents n’ont pas d’assurance pour couvrir les dommages.

Helene a touché terre dans la région de Big Bend en Floride en tant qu’ouragan de catégorie 4, avec des vents de 140 mph. Après son atterrissage, elle a rapidement traversé la Géorgie, où le gouverneur Brian Kemp a déclaré que les dégâts ressemblaient à l’explosion d’une bombe vue du ciel, avec des maisons éclatées et des autoroutes jonchées de débris. La tempête affaiblie a ensuite inondé les Carolines et le Tennessee, provoquant le débordement des ruisseaux et des rivières et mettant à rude épreuve les barrages locaux.

Efforts de secours désespérés

Les rapports médiatiques ont détaillé des centaines de sauvetages en eau, y compris des évacuations dramatiques par hélicoptère de patients et de personnel depuis le toit d’un hôpital dans le comté rural d’Unicoi, au Tennessee. Dans le comté de Buncombe, en Caroline du Nord, les sauvetages se poursuivent alors que des parties d’Asheville sont inondées. Le shérif Quentin Miller a admis : « Dire que cela nous a pris au dépourvu serait un euphémisme. »

À Asheville, le résident Mario Moraga a exprimé son chagrin en voyant la dévastation dans le quartier de Biltmore Village, où les voisins se sont unis pour prendre des nouvelles les uns des autres au milieu du chaos.

Inondations catastrophiques dans les régions

Les conséquences d’Helene ont entraîné des inondations sévères, en particulier en Caroline du Nord, où certaines zones ont connu les pires inondations depuis un siècle. Spruce Pine a vu plus de deux pieds de pluie de mardi à samedi, tandis qu’Atlanta a enregistré 11,12 pouces en 48 heures—le plus élevé en deux jours depuis le début des archives en 1878.

Le président Joe Biden a décrit la destruction comme « écrasante » et a promis une aide fédérale, y compris une déclaration de catastrophe pour la Caroline du Nord afin de faciliter les efforts de récupération. La tempête a été particulièrement meurtrière pour la Caroline du Sud, avec au moins 25 décès, marquant cela comme le cyclone tropical le plus mortel pour l’État depuis l’ouragan Hugo en 1989.

Un rappel saisissant du changement climatique

Alors que les communautés commencent le long processus de récupération, Moody’s Analytics projette des dommages matériels entre 15 et 26 milliards de dollars, tandis qu’AccuWeather estime que les pertes économiques totales se chiffrent entre 95 et 110 milliards de dollars. De nombreux résidents prennent conscience des dures réalités des ouragans fréquents, en particulier dans des régions comme le comté de Taylor, en Floride, qui a fait face à plusieurs tempêtes en peu de temps.

John Berg, un résident de Steinhatchee âgé de 76 ans, a déclaré : « Cela amène tout le monde à réaliser ce que cela signifie maintenant avec les désastres. » Le changement climatique a intensifié les conditions qui contribuent à de telles tempêtes puissantes, alors qu’Helene se dresse comme un rappel saisissant de la sévérité croissante des catastrophes naturelles.

Soutien communautaire en période de crise

Bien que la tempête ait causé des destructions, des actes de bonté émergent. Les communautés s’unissent pour se soutenir mutuellement, et les individus partagent des ressources et prennent des nouvelles de leurs voisins. L’esprit de résilience brille à travers l’obscurité alors que les gens se rassemblent pour aider à reconstruire ce qui a été perdu.

Alors qu’Helene se transforme maintenant en cyclone post-tropical, elle continue de poser des risques, survolant la vallée du Tennessee. La récupération ne fait que commencer, et pour beaucoup, le chemin à parcourir sera long et difficile.